Essas são as raças de cães mais barbudas Imagem: Pexels

Os cães apresentam as suas próprias características, o que pode agradar ou até mesmo afastar tutores. Afinal, pessoas alérgicas não gostariam de ter um cão tão peludo em casa, correto? Contudo, alguns cães apresentam pelos específicos: encaracolados, mais curtos, mais grossos, etc. Dependendo de como eles crescem, esses pelos também podem apresentar características até mesmo engraçadas, como os pelos sob o focinho, que parecem até mesmo barba. Veja a seguir quais são as raças de cães mais barbudas.

Schnauzer miniatura

Além da barba, essa raça possui sobrancelha e bigodes grossos, parecendo até mesmo um senhorzinho. O schnauzer é ideal para quem vive em apartamentos, contudo eles gostam de se exercitar, são corajosos, brincalhões e sociáveis com humanos.

Terrier escocês

O terrier possui não só a barba, mas também pelos compridos, que podem encostar no chão. São cães independentes, temperamentais e gostam de exercícios físicos diários.

Bearded collie

Seu nome significa ‘cão pastor barbudo’, e por esse nome, ele não poderia ficar fora da lista. Diferente das anteriores, é uma raça de grande porte, sendo animais de estimação ideais para a família, sendo inteligentes e fáceis de treinar, porém podem ser desatentos em alguns momentos. Seus pelos precisam de certos cuidados para que não fiquem emaranhados.

Airedale terrier

É a maior raça entre as terriers e podem ser um pouco mais difícil de treinar, pois podem ser desconfiados com pessoas estranhas, além de teimosos e independentes. Contudo também são ativos, energéticos, adaptáveis e incrivelmente inteligentes.

Griffon de Bruxelas

Essa raça de pequeno porte da Europa era originalmente utilizada como caçadores de roedores em estábulos e ficou popular quando rainha Marie Henriette da Bélgica começou a criá-lo como animal de estimação. A raça é ativa e precisa ser treinada desde filhotes para não se tornarem agressivos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Essas são as 5 raças de cães PROIBIDAS em diversos países do mundo e UMA DELAS É BRASILEIRA