Escolha uma cor de mandala e descubra o que pode revelar de sua personalidade

Aos que desconhecem, as mandalas têm um forte significado simbólico e espiritual. Utilizadas por budistas e hinduístas, estas são figuras comumente encontradas nos templos de tais religiões.

Segundo informações, através das mandalas e sua escolha em particular, é possível entender e decifrar algumas características de nossa personalidade. Pensando nisso, trouxemos hoje um teste disponível na internet e o significado de cada imagem, de acordo com a sua escolha.

Atenção: não tem adivinhar o resultado e faça a sua escolha da maneira mais sincera possível, sem intervenção de terceiros, ok?

Mandala 1

Com o roxo e rosa evidentes, a primeira mandala faz referência aos indivíduos empáticos, românticos e amigáveis, mas que ao mesmo tempo também podem ter certas vulnerabilidades.

Mandala 2

A mandala de número 2 representa pessoas que no geral são sonhadoras e que são admiradas pelos demais. Junto a isso, chamam a atenção por ter bondade em seu coração e inspirar.

Mandala 3

Caso esta tenha sido a opção que mais te atraiu, saiba que se refere a alguém com uma personalidade bela, genuína e emocional. E, além de ser considerado sábio por diversas pessoas, é bastante organizado.

Mandala 4

Esta a escolha de pessoas que são conhecidas por serem carinhosas e amigáveis. Além disso, você possivelmente é alguém bastante comunicativo, com boas intenções e uma liderança natural.

Mandala 5

Com a cor verde evidente, esta mandala representa os amantes dos animais e da natureza, além de fazer referência a alguém que procura sempre estar em harmonia com o universo e com as pessoas que a rodeiam.

Mandala 6

Se a mandala de número 6 foi a sua escolha, saiba que faz menção às pessoas avançadas espiritualmente e que têm características criativas e aventureiras.

Mandala 7

Personalidade forte e carisma evidente, estas são as características da pessoa que se identifica com esta mandala. Com o vermelho que remete a uma característica de poder, trata-se de alguém determinado e que quando tem algo em mente, não descansa até consegui-lo.

Mandala 8

Marcada por suas cores vibrantes, esta mandala descreve um indivíduo com uma alma tranquila e repleta de paixão. Outro ponto é que a pessoa demonstra carinho aos demais de maneiras diversas e está sempre disposta a ajudar.

Com informações do portal Heraldo de México.

