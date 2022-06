Em 28 de junho de 2022, uma Lua Nova em Câncer marca o céu e pode fazer com que cada pessoa chegue até o mais profundo de questões emocionais importantes. Para algumas pessoas, esse desejo se manifestará de forma mais urgente, enquanto para outras existe uma grande carga de processos gradativos relacionados a finalizações e novos começos.

Confira como cada signo será impactado pela Lua Nova em Câncer de junho de 2022:

Áries

Sua segurança emocional e relacionamentos são o foco desta energia, que o mostrará como superar o passado e acreditar mais naquilo que sente agora. Priorize o que é bom para você e confie também em seus instintos.

Touro

A vida é repleta de movimentos e novas conexões agora, o que o ajuda a descobrir novos caminhos e assumir algumas conclusões. Mantenha a calma e saiba como se expressar da melhor maneira.

Gêmeos

Hora de olhar para o que é valioso dentro de você e descobrir capacidades surpreendentes; deixe que tudo fique mais claro e não recue diante dos desafios, pois encarando a realidade como deve ser você pode ir mais longe.

Câncer

Existe muita coisa sendo iluminada dentro de você e como isso pode influenciar em questões exteriores que são importantes. Lide com esta transformação e, quando estiver pronto, se abra para novos caminhos ou pessoas.

Leão

O subconsciente é ativado e lida com questões emocionais importantes e que talvez precisem de cura. Deixe que isso venha à superfície do seu ser e comece a se abrir para compreender melhor; você vai tirar proveito.

Virgem

Hora de ser a mudança que deseja ver e também tocar as outras pessoas. Sua verdadeira comunidade está sendo descoberta e é possível ter mais consciência de si mesmo e do próprio caminho; prepare-se para entender alguns desejos.

Libra

O pensamento agora é sobre o que ser e alcançar no futuro, sejam com mudanças, novos passos e ideias. Permita que sua intuição e valores internos ditem o caminho, importando-se menos com o que os outros têm a dizer.

Escorpião

Novos ciclos também o fazem olhar para o passado e as raízes culturais; vá fundo, descubra histórias e análise padrões. Não é fácil, mas você pode se surpreender com as informações encontradas; será o passo ideal para seguir em frente.

Sagitário

O amor e relacionamentos entram em foco agora; sentimentos nascem e a intimidade é aprofundada. Muitos voltam a amar ou precisam lidar com mudanças; assuma as rédeas e não tenha mais medo.

Capricórnio

O amor e a parceria aumentam em sua vida, o que coloca pessoas no caminho ou mais atenção com os relacionamentos. Não tema abrir o coração e encare suas vulnerabilidades com mais carinho; a confiança será descoberta.

Aquário

O momento de criar e começar a colocar em prática o que é benéfico em sua vida pode ser bastante delicado, mas trará realizações importantes. Comece a se cuidar e nutrir mais do que importa de verdade, mesmo que sejam coisas práticas da rotina!

Peixes

Hora de permitir que muita coisa boa nasça dos seus sentimentos; expresse e deixe a paixão tomar conta de projetos importantes para você. Apenas seja prudente e responsável para não se precipitar e se esquecer de medir consequências.

