Confira a previsão semanal de numerologia, 26 de junho a 2 de julho, de acordo com informações do site India.com.

A ‘previsão oculta’ da numerologia para os próximos dias, de acordo com sua data de nascimento

O que está reservado para você esta semana?

Número 1 {Sol}: {Nascidos nos dias 1, 10, 19 e 28 de qualquer mês}

Seu altruísmo em tentar acomodar as pessoas e ajudá-las em seus empreendimentos pode finalmente ser notado por seus superiores. Evite deixar sua imaginação ir longe demais, principalmente quando o resultado final estiver relacionado às suas finanças. Mostre seu conservadorismo no que diz respeito à sua confiança e linguagem. Não se apresse nas coisas, e leve o seu tempo.

Número 2 {Lua} {Nascidos nos dias 2, 11, 20 e 29 de qualquer mês}

Assuntos relacionados ao mundo e seu funcionamento podem sufocar você e fazer se sentir perdido. Pode haver pessoas tentando puxá-lo para baixo no trabalho, mas provavelmente não terão sucesso com suas intenções. Pelo contrário, fará com que você se sinta mais relaxado e, como resultado, agirá a seu favor. Pondere um pouco sobre os relacionamentos na vida e seu envolvimento com cada um deles.

Número 3 {JÚPITER} {Nascidos nos dias 3, 12, 21 e 30 de qualquer mês}

Você pode ser um jogador de equipe e um líder tolerante. No entanto, precisa entender o fato de que, para o sucesso da equipe, certas decisões precisam ser tomadas e implementadas com efeito imediato. Tente incutir um espírito positivo em tudo o que você faz ou em quem você encontrar. As preocupações financeiras podem ser resolvidas até o final da semana.

Número 4 {URÂNIO} {Aqueles nascidos nos dias 4, 13, 22 e 31 de qualquer mês}

Pode haver alguma inquietação que o deixaria ainda mais estressado. Evite entrar em problemas desnecessários e dê um passo à frente.

Pode se sentir podado por algumas pessoas, mas tome uma posição e faça o que achar melhor. Pode haver alguns assuntos de dinheiro que precisam de atenção.

Número 5 {MERCÚRIO} {aqueles nascidos nos dias 5, 14 e 23 de qualquer mês}

Concentre e consolide seus esforços no que diz respeito à vida profissional. Tenha cuidado com o que você diz sobre certas pessoas. Os idosos podem lhe dar responsabilidades adicionais que podem ajudá-lo a cumprir seu desejo de aprender e crescer. Uma viagem de lazer também pode estar se aproximando.

Número 6 {VÊNUS} {aqueles nascidos nos dias 6, 15 e 24 de qualquer mês}

A vida pode ser como um labirinto a partir de agora. Haverá coisas que você provavelmente conhece e coisas das quais provavelmente não está completamente ciente. No entanto, aproveite esta fase, pois ela pode lhe dar uma visão de quais seriam as possibilidades que você tem no futuro.

Número 7 {NETUNO} {aqueles nascidos nos dias 7, 16 e 25 de qualquer mês}

As decisões precisam ser tomadas com cuidado. Evite acreditar em tudo e veja o que estão tentando dizer nas entrelinhas. Você pode ter que repensar suas expectativas com a vida e o cenário atual. O trabalho pode correr bem, permitindo-lhe a oportunidade de levar as coisas para o próximo nível no escritório ou nos negócios.

Número 8 {SATURNO} {os nascidos nos dias 8, 17 e 26 de qualquer mês}

Provavelmente não está com vontade de ouvir conselhos de amigos ou colegas. Isso o deixaria um pouco irritado e você gostaria de se isolar de todos. Evite ser muito crítico sobre seus comentários e exerça sua paciência. Os relacionamentos podem estar na prioridade e isso lhe daria a confiança necessária para alcançar o sucesso.

Número 9 {MARTE} {os nascidos nos dias 9, 18 e 27 de qualquer mês}

O início da semana pode não ser tão favorável. Tente não entrar em nenhum tipo de acordo ou associação. Você encontrará sua vida pessoal ditando o funcionamento de sua vida profissional. No entanto, faça e implemente o que considere melhor. As coisas provavelmente podem tomar um rumo completamente diferente quando você resolver os problemas e os resultados começarem a aparecer.

Com informações do site India.com