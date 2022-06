4 perfumes importados que todo homem deveria ter

Colecionar perfumes é o desejo de muitas pessoas. Mas se você não consegue ou não quer ter dezenas de fragrâncias, saiba que pelo menos algumas delas são essenciais para o seu acervo. Por isso, você confere a seguir 4 fragrâncias importadas que todo mundo deveria ter, de acordo com o youtuber especializado em perfumes, Wellerson Rosa.

The One Eau de Parfum - Dolce e Gabbana

Essa é uma fragrância amadeirada especiada sedutora, ideal para homens solteiros que desejam conquistar alguém na balada ou ser bastante elogiado em encontros românticos. As notas de topo são Toranja, Coentro e Manjericão. As notas de coração são Gengibre, Cardamomo e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Âmbar, Tabaco e Cedro.

Y Eau de Parfum - Yves Saint Laurent

Diferentemente do perfume anterior, essa já é uma fragrância mais fresca e versátil, ideal para homens que trabalham em um escritório com outras pessoas ao redor e desejam adquirir um perfume ‘assinatura’ para o dia-a-dia. Ainda assim, também tem seu lado sedutor, que irá te render elogios. As notas de topo são Maçã, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Sálvia, Bagas de Zimbro/Junípero e Gerânio e as notas de fundo são Madeira de Âmbar, Fava Tonka, Cedro, Vetiver e Olíbano.

Le Male Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Esse perfume é um pouco mais sério, perfeito para homens que tem como vestimenta terno e gravata durante a maior parte do dia. A nota de topo é Cardamomo. As notas de coração são Lavanda e Íris e as notas de fundo são Baunilha, Notas Orientais e Notas Amadeiradas.

Kenzo Homme Eau de Toilette Intense - Kenzo

Essa é uma fragrância mais indicada para os dias quentes, contudo, é pouco comentada no mundo da perfumaria, deixando os homens que utilizam com um cheiro exclusivo. As notas de topo são Notas Oceânicas, Calypsone®, Pimenta Rosa e Especiarias. As notas de coração são Figo, Figueira e Vetiver e as notas de fundo são Sândalo, Akigalawood e Patchouli/Oriza. Possui ótima fixação e projeção.

