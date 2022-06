Relacionamento: 3 passos para ATRAIR a pessoa que você gosta, segundo a ciência

Com a possibilidade de usar uma receita mágica, diversos apaixonados aplicaram a fórmula para conquistarem seus interesses amorosos. Contudo, isso é apenas fora da realidade.

Embora não exista uma fórmula sobrenatural comprovada capaz de “enfeitiçar” uma pessoa a ponto de ela retribuir o interesse que você sente, há alguns caminhos facilitadores para seus objetivos. É comum que haja insegurança quando se está apaixonado. O medo de se frustrar por não ser correspondido é completamente natural.

No entanto, há formas de abrir caminho sem se comprometer, a partir de sinais. Além de demonstrar seu interesse aos poucos, será possível estimular o foco do ‘crush’ para que recaia sobre você.

O portal Business Insider conversou com o psicoterapeuta e escritor, M. Gary Neuman, o qual afirmou a possibilidade de aumentar suas chances de a pessoa amada abrir seu coração. Os métodos foram estudados e comprovados. Claramente há suas exceções, mas é possível ao menos tentar.

Mesmo não sendo uma receita mágica ou algo do tipo, há formas que possibilitam o despertar do interesse de seu ‘crush’ por você.

3 passos para atrair a pessoa que você gosta, segundo a ciência

1 – Sorria bastante

Um estudo feito na Drake University aponta que sorrir te torna uma pessoa mais atraente para se relacionar. Isso aumenta o quão bonito e confiante você irá parecer, facilitando o acesso para entrar no coração da pessoa amada.

2 – Toque seu ‘crush’ com mais frequência

Neuman diz que tocar seu parceiro com frequência aumenta seu senso de conforto e intimidade com ele. Não se sinta acanhado para criar conexões através do toque, esta pode ser uma forma de fazer com que seu ‘crush’ abra seu coração.

3 – Abrace as paixões da pessoa que você gosta

De acordo com Neuman, quando alguém fala sobre gostar realmente de algo, ele frequentemente está compartilhando uma parte de si mesmo que é vulnerável. Se você mostrar interesse sobre os gostos da pessoa amada, é provável que ela fique louca por você em retorno.