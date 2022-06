Os signos que saem do sério e não escondem

Alguns signos do zodíaco podem sair do sério completamente quando são provocados e não controlam as reações, de modo que todos podem ver como responde a raiva.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ser o rei da impulsividade em muitas fases da sua vida. Por mais que depois descubra a tranquilidade, ele ainda pode deixar a raiva transparecer completamente quando é despertada. Seja de forma repentina ou gradual, ele deixará esse sentimento explodir e se liberará desse peso mesmo que as consequências sejam complicadas.

Touro

O taurino é um signo que prefere vibrar na cautela e paciência, mas sua raiva nasce com força e dificilmente será escondida. Ele não consegue conter quando o tiram do sério e irá agir sem se importar com o sentimento dos outros. Depois da fúria, é possível que ele tente consertar os estragos, mas não negará a personalidade forte.

Câncer

Por mais que prefira se manter na calma e amor com as outras pessoas, o canceriano lida com sentimentos e emoções borbulhando em seu interior. Quando chega a vez da raiva, este signo fará o máximo para se defender e pode se descontrolar um pouco. Como espera e tem paciência para lidar com alguns problemas, pode acumular tensão até o ponto de já não se importar com o que virá a tona.

Leão

O leonino pode zelar por sua reputação e tenta manter a compostura, mas quando algo o tira do sério, ele assume a responsabilidade de se libertar daquilo que está engasgado. Este signo tem coragem para comprar briga e não abaixa a cabeça quando acha que está certo, não importa como o julguem ao redor.

Escorpião

O escorpiano é um dos signos que mais tenta conter as emoções intensas, seja para proteger a si mesmo ou os outros. No entanto, ele não pode guardar a raiva apenas para si por muito tempo e se transformará bastante quando decidir revidar. Este signo cogita a vingança ou retorno da negatividade rapidamente e fica pronto para qualquer combate.