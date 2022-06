Esses são os sintomas mais comuns de pneumonia

A pneumonia é uma infecção que inflama uma parte dos pulmões chamada ‘sacos aéreos’, que tem a função de ventilar os pulmões. Quando existe a infecção existe, essas estruturas se enchem de líquido, como o pus, que são causados por bactérias, fungos ou algum vírus no organismo.

Segundo o site especializado em saúde, Mayo Clinic (em espanhol), a doença pode variar de gravidade dependendo da faixa etária, podendo até mesmo ser fatal em crianças com menos de 2 anos ou adultos com mais de 65. Além disso, afeta pessoas com problemas no sistema imunológico enfraquecido ou doenças crônicas.

Sintomas

Assim como a gravidade da pneumonia, os sintomas também podem variar, dependendo de como está o seu sistema imunológico, a origem da infecção e também a idade. De qualquer forma, os principais sinais, segundo o site Meganotícias (em espanhol), são:

Dor no peito ao respirar ou tossir;

Desorientação;

Tosse, com alta probabilidade de catarro;

Fadiga;

Febre, sudorese e calafrios;

Náuseas, vômitos e/ou diarreia;

Dificuldade para respirar.

Possíveis causas

Bactérias

Um dos principais causadores da doença é a bactéria Pneumococo, que costuma aparecer após uma gripe ou resfriado que se agravou. É chamada normalmente de pneumonia “lobar”, pois se concentra apenas em uma das partes do pulmão, o lobo.

Vírus

Essa causa afeta principalmente as crianças, também após gripes ou resfriados. Nesse caso, o sistema imunológico que ainda não está totalmente desenvolvido pode gerar a pneumonia viral.

Outras causas para a pneumonia são: vírus, fungos ou bactérias presentes no ar, solo, fezes de pássaros contaminados, através das gotículas de saliva ou secreção nasal, além deaspiração ou inalação de alimentos, bebidas ou vômitos.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar e não dar o diagnóstico de nenhuma doença. Caso tenha dúvidas, procure um médico especializado e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

