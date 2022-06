4 perfumes masculinos NACIONAIS com QUALIDADE de importados Imagem: Freepik

Você está buscando um perfume com um aroma diferenciado, mas acha que as melhores fragrâncias podem ser encontradas somente em outros países? Pois você está enganado! Saiba que na perfumaria nacional é possível encontrar perfumes de alta qualidade, que batem de frente com os importados. Veja quatro delas a seguir. A lista foi inspirada no youtuber e especialista em perfumes, Luis Jordão.

Malbec Signature

Em um frasco totalmente diferente e que chama a atenção, o perfume traz o aroma amadeirado clássico. As notas de topo são Notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Trevo, Cedro da Virgínia e Patchouli/Oriza e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide.

Essencial Único

Mais um perfume amadeirado, ideal pessoas elegante e para eventos clássicos noturnos. As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomela. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são Ládano, Benjoim, Cumarina, Mirra, Âmbar, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

The Blend Cardamom

Esse é um perfume assinatura para quem gosta de aromas amadeirados. As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta, Bergamota e Gengibre. As notas de coração são Pimenta jamaicana, Folha de Violeta, Pimenta-de-Macaco/Pimenta Bengala, Sálvia, Ládano e Curry e as notas de fundo são Cedro, Patchouli/Oriza, Madeira de Âmbar e Musgo.

Mary O (Sapientiae Niche)

Esse é um perfume de nicho. Notas de saída: Bergamota Italiana, Limão Siciliano, Côco, Maracujá, Groselha Negra e Alecrim. Notas de corpo: Cedro, Jasmim Manga, Ylang Ylang e Lima Mexicana e notas de Fundo: Patchuli, Ambroxan, Almíscar, Heliotrópio e Musgo de Carvalho. Possui alta fixação e projeção.

