Vai viajar com seu pet? Saiba os cuidados que deve ter com o animal para evitar transtornos

O período de férias escolares se aproxima e muitas famílias já começam a planejar viagens. Mas e o que fazer com o animal de estimação? Hoje existem opções como hotéis e creches que ficam com os bichos na ausência dos tutores, mas também há a possibilidade de levar o pet dependendo do roteiro escolhido.

A veterinária Mariana Fragoso, da Adimax, especialista em nutrição de cães e gatos, explica que antes de colocar o animal no carro e sair curtindo a estrada, é preciso tomar alguns cuidados para manter a saúde e bem-estar do pet. Entre eles está a atenção com a alimentação.

“Durante as férias e viagens, é importante não alterar a rotina alimentar e a dieta do animal, a fim de evitar quaisquer alterações fisiológicas e comportamentais, como diarreia, vômito e rejeição, por exemplo”, afirma.

Outro cuidado tem que ser com a carteirinha de vacinação do animal, que deve estar em dia para evitar que o bicho fique exposto a doenças.

No caso de viagem de carro, a veterinária também recomenda que os pets sejam transportados em caixa de transporte, pois isso garante a segurança e evita que o dono seja multado por cometer uma infração ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A veterinária também diz que, em caso de viagem de avião, é importante que o tutor se informe bem das regras com as companhias aéreas, assim como saber quais são as instalações e locais onde os bichos poderão ter acesso em hotéis ou demais lugares onde a família vai se hospedar.

Veja alguns cuidados com a alimentação dos pets em viagens: