Este é o segredo das mulheres da realeza para cabelos sempre maravilhosos

Não há dúvidas que as mulheres da realeza têm cabelos incríveis: Meghan Markle, Kate Middleton, Zara Tindall e a princesa Beatrice têm as cabeleiras mais chamativas e bem cuidadas.

Em uma última aparição pública na semana passada, Zara Tindall, neta da Rainha e filha da princesa Anne, estava deslumbrante no último grande evento real, Ascot, e sua maquiagem e cabelo estavam tão polidos e bem arrumados quanto suas roupas.

A maquiadora de Zara, Alisia Ristevski, compartilhou o cabelo e maquiagem da neta da Rainha: um penteado fabuloso que ficou perfeitamente no lugar o dia todo, apesar do calor. Na legenda, ela colocou várias marcas que usou, e uma delas foi a Oribe.

Essa marca de luxo de produtos de cabelo é conhecida por seus incríveis sprays de volume, então não é surpresa que o cabelo de Zara tenha durado o dia todo usando esses produtos.

Além disso, Meghan Markle também é fã da marca. Em uma entrevista à Birchbox, a ex-atriz de Suits e atual duquesa de Sussex falou sobre seus segredos de beleza no set de gravações e exclamou: “Não há nada como uma mudança de cabelo!”.

Meghan mencionou que ela usou seu spray texturizador e diss: “Quando meu cabelo está um pouco pesado, Suzanne, minha cabeleireira no set, me inclina para a frente e ela borrifa um pouco de Oribe Dry Texturizing Spray, ou nada, e me faz virar para trás com força para dar meu cabelo um pouco mais de glow”.

O spray é um luxo e custa £ 45 libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 300 reais. Embora especialmente ótimo para criar volume, na verdade é visto principalmente como um xampu seco, que absorve a oleosidade e deixa você com o cabelo fresco do salão por dias depois.