Essas são as fragrâncias do Boticário que se inspiram em perfumes famosos

Femininos

Linda - inspirado em Bvlgari Pour Femme

As notas de topo são Bergamota, Folha de Violeta, Toranja e Bambú. As notas de coração são Gardênia, Pimenta Rosa, Tiaré, Jasmim, Anis, Bagas Vermelhas, Framboesa e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Benjoim, Âmbar e Cedro da Virgínia.

Elysée - inspirado em Narciso Rodriguez For Her

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Framboesa, Canela, Maçã e Sorvete. As notas de coração são Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli/Oriza, Sândalo Australiano, Âmbar, Cedro do Texas, Íris, Fava Tonka, Benjoim e Baunilha.

Crazy Feelings - inspirado em Dune Eau de Toilette (Dior)

As notas de topo são Flor de Laranjeira e Mandarina. As notas de coração são Cravo, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli/Oriza, Vetiver e Almíscar.

Floratta Fleur Supreme - inspirado em Shalimar Initial Parfum

Masculinos

Egeo Beat - inspirado em Stronger With You (Armani)

As notas de topo são Pimenta de Madagascar e Mandarina. As notas de coração são Lavanda, Leite, Gerânio, Cereais e Fogo e as notas de fundo são Baunilha, Leite de Coco, Fava Tonka e Cedro da Virgínia.

Quasar Brave - inspirado em Dior Sauvage Eau de Toilette

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli/Oriza.

Malbec Bleu - inspirado em Acqua di Gio Profondo (Armani)

Ambas fragrâncias são assinadas pelo mesmo perfumista. As notas de topo são Aquozone, Gengibre e Bergamota e as notas de coração são Lavanda, Sálvia e Patchouli/Oriza e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Âmbar e Sândalo.

Quasar Evolution - inspirado em Bleu de Chanel

Mesmo tendo como inspiração o importado Bleu, da marca Chanel, os aromas dessas fragrâncias são diferentes. As notas de topo são Notas Aquosas, Bergamota, Notas Verdes, Maçã e Mandarina. As notas de coração são Alecrim, Gerânio, Sálvia, Folha de Violeta, Osmanthus e Flor de Íris e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 8 perfumes contratipos que SUPERAM os originais

⋅ 3 perfumes masculinos importados que AS MULHERES AMAM

⋅ 4 perfumes baratos MAIS ELOGIADOS do ano