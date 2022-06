Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 26 de junho a 2 de julho de 2022

Áries

Saiba usar o charme e força da personalidade a seu favor e não para assustar as pessoas; inteligência para se abrir.

Touro

Permita-se valorizar as despedidas e abrir espaço em sua vida para seguir em frente com leveza; preencha-se com o melhor.

Gêmeos

Saiba ir com calma e se conectar com mais maturidade em sua vida; quebre ciclos nos relacionamentos para não cair nos mesmos erros.

Câncer

Cuidado com a falta de confiança que o faz andar em círculos; é hora de se destacar e aproveitar novas oportunidades.

Leão

A sorte o tocará se você se centrar mais na independência e coragem para fazer diferente e melhor.

Virgem

Hora de ser mais franco e tocar em assuntos difíceis, mas que precisam de resoluções; fugir será pior e pode prejudicar sua reputação.

Libra

Hora de saber colocar as cartas na mesa e jogar; concentre-se em se dar bem planejando bem e usando suas ferramentas.

Escorpião

É preciso ter tempo para pensar, descansar e se relacionar, pois existe um período de decisões chegando. Cuide da sua energia.

Sagitário

Aproveite a confiança e sua determinação para realizar o que vem sendo adiado, mas tem um papel importante em sua vida. Lute por você!

Capricórnio

Cuidado ao chamar a atenção das pessoas erradas e saiba escolher quem deve estar ao seu lado. Não se preocupe mais com aqueles que se foram.

Aquário

A sorte está ao seu lado e é preciso passar tempo de qualidade em sua vida; não deixe que apenas uma coisa tome todos os seus dias e cuide-se mais.

Peixes

A confiança pode ajudá-lo a conseguir os aliados certos e alcançar metas sonhadas; não se minimize e tenha determinação para seguir neste caminho.

