Baratas, aranhas e moscas: análise detecta restos insetos em saquinhos de chá

Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Trier, na Alemanha, mostrou que a maioria das pessoas não faz nem ideia do que ingere diariamente nos alimentos e bebidas industrializadas.

Segundo a pesquisa, em um único saquinho de chá verde foram detectados restos de pelo menos 400 insetos, entre eles moscas, baratas, borboletas e até mesmo aranhas.

O estudo, porém, não menciona riscos à saúde ou desaconselha a ingestão, já que traços dos insetos são encontrados em praticamente todas as ervas secas, mas o que chamou a atenção dos estudiosos foi a quantidade de restos nas amostras. “O que realmente me surpreendeu foi a grande diversidade que detectamos. Encontramos no chá verde até 400 espécies de insetos em um único saco”, disse Henrik Krehenwinkel, geneticista ecológico da Universidade de Trier.

Como a pesquisa foi feita na Alemanha, o resultado aponta para espécies de habitam a flora do país. Ao todo, em 40 amostras diferentes, foram achadas 1,2 mil espécies de invertebrados misturados com o produto.

As análises foram feitas com DNA e também foram achados indícios de predadores, herbívoros e parasitas. Segundo os cientistas, amostras como saliva, detritos e células mortas podem ficar nas folhas, principalmente nos casos e insetos que mudam de pele.

Produtores de chás e outras ervas secas mandam o material para a moagem durante o processo final de fabricação do chá, onde a mistura acaba sendo feita.

“O material vegetal seco parece ser uma nova ferramenta para monitorar artrópodes e interações artrópodes-plantas, detectar pragas agrícolas e identificar a origem geográfica do material vegetal importado”, descreveu o estudo no relatório final.

