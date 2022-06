Uma foto pode aparecer desfocada se o aplicativo de mensagens WhatsApp não conseguir mais localizá-la no seu celular ou cartão SD.

Como detalhado pelo blog da plataforma, isso geralmente acontece se a foto tiver sido apagada.

Dica para solucionar problemas com fotos desfocadas no aplicativo WhatsApp

Para salvar automaticamente as fotos no seu celular, é necessário seguir os seguintes passos:

Android : Abra o WhatsApp e toque em Mais opções > Configurações > Conversas e ative Visibilidade de mídia .

: Abra o e toque em > > e ative . iPhone: abra o WhatsApp e toque em Configurações > Conversas e ative Salvar no Rolo da Câmera.

Depois que o download de uma foto for feito no seu celular, ele não poderá ser refeito.

“Você terá que pedir para que seu contato envie a foto novamente”, detalhou o app.

Ainda de acordo com as informações, se você tem um aparelho com sistema operacional Android, é recomendação é que insira um cartão SD para salvar suas fotos.

Texto com informações do blog oficial do app