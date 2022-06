Os signos que encaram o amor como uma escola

A vida é repleta de aprendizagens! No entanto, para alguns signos do zodíaco, uma das certezas é que a maioria das lições chegam com o amor e os relacionamentos.

Confira quais são e como eles encaram o amor como uma escola:

Gêmeos

O geminiano encara cada relacionamento como uma nova forma de viver e aprender. Ele mantém as emoções vivas e pode continuar com aquilo que ama em sua vida, mas também se abre para conhecer coisas novas e compreender ainda melhor seus sentimentos.

Câncer

O canceriano vive cada história de amor com muita sensibilidade e carrega muitas aprendizagens delas. Ele precisa apenas ter cuidado para não carregar os traumas e mágoas também por mais tempo que deva. É importante ter experiências, mas também saber curar.

Leão

O leonino sabe que o amor está sempre ativo em sua vida, mas ele tende a se aprofundar em suas experiências enxergando-as de forma única para cada relação. Essas novas vivências mudam suas expectativas e também o fazem olhar para outros pontos da vida, iniciando fases que podem ser bem diferentes e finalizando outras.

Virgem

O virginiano pode se achar dono de muitas sabedorias, mas ele tende a assumir o quanto alguns relacionamentos o ensinaram. Alguns podem valorizar ainda mais as lições difíceis que passaram e as levam sempre consigo.

Sagitário

O sagitariano vê a vida como uma escola em que as aprendizagens nunca terminam e acredita também que o amor é uma das experiências que mais trará sabedoria. Quando supera a dificuldade de temer o compromisso, pode se aprofundar ainda mais nas lições.

Peixes

O pisciano vive o amor como a experiência de acessar novos mundos e cura. Ele aprende com o belo e com o difícil, levando sempre em sua jornada as lições. Precisa apenas ter cuidado para não se apegar muito ao passado e se esquecer de abrir espaço ao novo.

