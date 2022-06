Os signos com a maior intuição do último fim de semana de junho de 2022

Com uma Lua em Touro iluminando os céus, o último fim de semana de junho de 2022 chega e pode ser um período de muita intuição para alguns signos do zodíaco.

Confira quais são e como é possível aproveitar isso:

Gêmeos

Momento de maior conexão com aquilo que não se pode ver e a intuição. A sabedoria que pode ser tirada dos insights agora é grande, mas é preciso ter confiança para encontrar a iluminação. Sonhos tendem a carregar mensagens importantes. Além do sexto sentido, a possibilidade de iniciar romances ou relacionamentos interessantes se torna maior agora. Socializar e explorar possibilidades se torna muito mais simples!

Câncer

Existe uma energia de ligação com os sentimentos e espiritualidade muito maior durante este fim de semana. Intuição aumenta consideravelmente, assim como a vontade de olhar para dentro e para o que acredita espiritualmente. Os sonhos também podem se tornar mais intensos e carregados de mensagens que devem ser desvendadas. É hora de ter mais atenção com os próprios pressentimentos e se ouvir; seja justo e tenha cuidado com os segredos que guarda.

Confira mais:

Virgem

A energia de aventura e exploração também será intensa em sua mente, o que o faz manter os olhos abertos e fazer descobertas importantes também por meio da intuição. É um período que pode contribuir para o crescimento profissional, pois é muito mais fácil enxergar os caminhos promissores e oportunidades. Tenha seus objetivos pessoais definidos e prepare-se para construir o futuro!

Capricórnio

Além de alta criatividade, a intuição dará um salto importante para o capricorniano. Dê um tempo a si mesmo para compreender o que acontece e não duvide dos sextos sentidos. A confiança e determinação devem ser fortalecidas para aproveitar as novas informações e oportunidades. As emoções agora podem ser mais intensas e é preciso ter paciência com as outras pessoas; evite querer que tudo saia do seu jeito. Aposte na meditação, ela trará grandes conclusões também.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!