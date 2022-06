Imagens do espaço captadas pelo Telescópio Hubble da NASA são transformadas em áudio; confira resultado inédito

O Telescópio Espacial Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) revelou recentemente novas visões cósmicas impressionantes.

E como detalhado pela NASA, essas maravilhas astronômicas podem ser experimentadas através do som quando os cientistas atribuem tom e volume aos dados de uma imagem.

Imagens do espaço captadas pelo Telescópio Hubble da NASA são transformadas em áudio;

Divulgado recentemente pela instituição, uma nova sonificação inédita do aglomerado estelar Caldwell 73 (localizado a cerca de 40.000 anos-luz da Terra) surpreendeu os usuários.

À medida que o radar varre nessa sonificação, o raio das estrelas é mapeado para o tom, de modo que as estrelas mais distantes do centro têm um tom mais alto.

E como detalhado pela NASA, a imagem inteira é convertida ao som de um coro, enquanto as estrelas laranja e vermelha são representadas por uma marimba e as estrelas azuis são representadas por um glockenspiel.

Nenhum som pode viajar no espaço, mas as sonificações fornecem uma nova maneira de experimentar e conceituar dados.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi divulgado recentemente nas redes sociais, na página oficial do Hubble no Instagram. Confira sonificação impressionante:

Texto com informações da NASA