Essas são as 5 raças de cães PROIBIDAS em diversos países do mundo e UMA DELAS É BRASILEIRA

O fato sobre uma raça de cão específica ser mais ou menos perigosa do que outra é discutida não somente por tutores do pet, mas por diversas pessoas no geral. Contudo, a questão do temor ocorre, em muitas ocasiões, devido às características físicas ou forças que essas raças possuem, o que não indica, de fato, que o cão seja perigoso.

Mesmo assim, diversas regiões do mundo colocam restrições ou até mesmo proíbem certos tipos de raças em seu territórios. Contudo, essas proibições estão mais ligadas por algum tipo de ataque específico de determinada raça do que baseadas nas características delas, pois isso depende muito do tipo de criação.

Veja a seguir quais são essas raças e as regiões onde elas estão proibidas:

Pitbull

Quando se fala nessa raça, automaticamente vem à tona o sinônimo de uma raça brava, o que não é necessariamente verdade. Mesmo assim, países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, França, Dinamarca, Polônia, Nova Zelândia, Finlândia e Noruega possuem restrições contra pitbulls.

Staffordshire Bull Terrier

Também chamados de staffy, são geneticamente relacionados aos pitbulls, por causa dos músculos, porém são menores. Eles possuem restrições em Porto Rico, Colômbia, Reino Unido, Irlanda, Espanha, Suécia, Rússia, Catar e Noruega.

Fila brasileira

Esse é um cão do tipo mastim originário do Brasil. Ele não é permitido na Inglaterra, Austrália, Dinamarca, Nova Zelândia e Israel. Assim como outras raças de mastim, são grandes e musculosos, originalmente sendo utilizados no país como cães de guarda.

Bull terrier

A raça é restrita na Alemanha, Israel e Reino Unido. Também são robustos e musculosos, com o formato da cabeça triangular sendo uma das principais características.

Tosa

Esses ‘cães gigantes’ surgiram no Japão e podem chegar até 60 centímetros de altura. A raça tem como característica a vigilância e a desconfiança com pessoas estranhas, por isso muitas pessoas possuem medo do cão Tosa.

