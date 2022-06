Alinhamento planetário: o que precisa saber sobre esse extraordinário evento astronômico

Nesta sexta-feira, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno atingem seu ponto máximo de alinhamento, evento que só será visto novamente em 2040.

O alinhamento começou no início de junho, mas só hoje atinge seu esplendor porque a lua crescente se juntará à rota dos planetas acrescentando um corpo celeste para a visualização dos aficionados.

No hemisfério sul, o alinhamento será visto ao longo do horizonte de leste a Sul. Até domingo, a lua poderá ser visto na mesma configuração dos planetas, entre Vênus (mais brilhante) e Marte (avermelhado).

De acordo com os especialistas, o melhor horário para ver o alinhamento é durante a madrugada, antes do nascer do sol.

De acordo com os astrônomos, alinhamento é um termo técnico. Na verdade, os planetas não estarão exatamente alinhados, mas significa que estão todos do mesmo lado do sol que a Terra e a falta de noção de profundidade para quem vê do nosso planeta faz parecer que estão um ao lado do outro.

FENÔMENO RARO

O fenômeno é considerado raro porque os ciclos solares de cada planeta do nosso sistema solar é único e as chances de todos coincidirem é muito pequena. Confira os ciclos solares de cada planeta que são visíveis no alinhamento:

Mercúrio gira em torno do Sol a cada 88 dias terrestres.

Vênus faz isso a cada 225 dias.

Marte, a cada 687 dias.

Júpiter, a cada 12 anos.

Saturno, a cada 29 anos.

OBSERVAÇÃO POR APP

Dois aplicativos que podem ser muito úteis para quem quiser ver o alinhamento dos planetas é o Star Walk (Android e iOS) e o Stellarium, que podem ser baixados diretamente no celular.