7 sintomas mais comuns de amigdalite

A amigdalite nada mais é do que a inflamação das amígdalas. Segundo o site Meganotícias, a condição pode ser causada por bactérias, mas também ocorrer em pessoas com com adenovírus, influenza e mononucleose, também chamado de vírus Epstein-Barr, herpesvírus ou ‘doença do beijo’.

Os quatro tipos da inflamação são: amigdalite aguda, com duração de 3 a 5 dias; amigdalite aguda, que apresenta sintomas mais duradouros e de forma constante; a bacteriana, causada principalmente pela Streptococcus pyogenes e ainda a amigdalite viral, que aparece a partir de uma infecção de vírus como adenovírus, rinovírus, influenza e o coronavírus.

Essa ‘massa’ de tecido se localizam na garganta e fazem parte da primeira linha de defesa do sistema imunológico humano, tornando o local vulnerável a infecções ou inflamações.

Mesmo fazendo parte de um sistema de defesa, uma cirurgia para remover as amígdalas não gera tantas mudanças, pois, após certa idade, as funções delas dentro do sistema imunológico são reduzidas. Médicos recomendam a remoção do tecido em casos onde o paciente se queixa de vários episódios graves de amigdalite.

Contudo, riscos ainda existem. Recentemente, a Ex-miss Brasil Gleycy Correia, de 27 anos, faleceu após complicações em uma cirurgia de amigdalite. Ela ficou internada por dois em um hospital no Rio de Janeiro

Sintomas

Os sintomas mais comuns, segundo o site Tua Saúde, são:

Dor de garganta que dura mais de 2 dias;

Dificuldade para engolir;

Garganta vermelha e inchada;

Febre e calafrios;

Tosse seca irritativa;

Perda de apetite;

Mal estar.

Para a recuperação da cirurgia, é recomendado bastante descanso. É normal sentir bastante desconforto na região da cirurgia, por isso o médico pode indicar paracetamol ou ibuprofeno, além de bebidas geladas, caso a garganta esteja muito dolorida.

