Vídeo: homem morre após briga entre torcidas rivais em Itapevi (SP)

Uma briga entre torcedores do Corinthians e São Paulo deixou um homem morto em Itapevi, São Paulo. O caso ocorreu Avenida Presidente Vargas, na madrugada desta quinta-feira (23).

Nas imagens captadas por uma câmera de segurança é possível notar os torcedores se encontrando em uma rua e partindo para cima uns dos outros, segurando o que parece ser pedaços de paus nas mãos.

Assista ao vídeo a seguir:

Mais um dia de cenas lamentáveis no futebol 😡



Após Corinthians e Santos, torcedores se envolveram em briga que deixou um homem de 20 anos morto.#EsporteNaBand pic.twitter.com/ErDs7yjQS6 — Esporte Na Band (@esportenaband) June 23, 2022

A confusão começou quando um ônibus com torcedores do Corinthians voltava de São Paulo, após acompanharem o clássico contra outro rival, o Santos. Dois carros com torcedores do São Paulo cercaram o veículo e começaram a a tirar pedras (é possível notar um ônibus parado na rua nas imagens). Os corintianos então saíram do ônibus e entraram en confronto com os são-paulinos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada para conter a briga e o SAMU foi chamado no local para atendimento de uma pessoa, que veio à óbito. “Os envolvidos na confusão foram conduzidos à delegacia de Itapevi e o boletim de ocorrência está em elaboração”, diz a nota. O homem, de 20 anos, foi apontado como torcedor do São Paulo.

Nesta quinta-feira, o São Paulo enfrenta o Palmeiras. Em São Paulo, os jogos acontecem com torcida única.

Recentemente, outra briga entre torcidas aconteceu na capital. Na tarde do último domingo (19), torcedores do Goiás e Corinthians interditaram uma parte da Marginal Tietê. No vídeo abaixo, é possível observar torcedores do Goiás agredindo um homem que, segundo as postagens, é um torcedor corintiano.

Ainda sobre Gaviões x Força Jovem do Goiás. pic.twitter.com/d6i9HymAbq — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) June 19, 2022

LEIA MAIS:

⋅ Jovem grávida é encontrada morta em mala na Grande São Paulo

⋅ Procurador que espancou chefe em Registro teve prisão decretada pela Justiça

⋅ Vídeo: quadrilha fortemente armada ataca banco na cidade de Itajubá, em MG