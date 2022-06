Os signos que mudam quando decidem abrir espaço para o amor

O amor pode surpreender, mas algumas vezes ele também entra na vida das pessoas depois que elas começaram a abrir espaço para este sentimento especial se instalar.

Confira os signos que mudam quando tomam a decisão de amar:

Áries

O ariano começa a cair menos no egoísmo e passa a olhar com mais empatia para as outras pessoas, mesmo que eles queiram fazer as coisas de forma diferente deles. A intuição e sabedoria passam a ser mais presente em sua vida e ele consegue compartilhar com mais facilidades questões internas importantes.

Touro

O taurino consegue compreender melhor a paciência e o tempo do outro quando está pronto para deixar o amor entrar em sua vida. Existe uma maior chance de se abrir para novos horizontes e não ficar apenas em sua zona de conforto, já que o entusiasmo toma seu coração mais uma vez e ele passa a querer um caminho de decisões a dois.

Libra

O libriano começa a encontrar a harmonia entre seus desejos e decisões, tirando a ideia de agradar a todos do caminho. Ele passa a deixar o coração guiá-lo para novas verdades e começa a olhar mais para seus verdadeiros sentimentos. Esta é uma etapa de muito autoconhecimento e mudanças em sua forma de viver e agir.

Aquário

O aquariano passa a acreditar muito mais nas parcerias e acordos com as outras pessoas quando decide que quer ter um relacionamento. Ele não se fecha para novas formas de se aventurar e construir experiências, mas agora este signo quer também se destacar e ir além a dois. Ele sabe valorizar ainda mais companheirismo.

Capricórnio

O capricorniano descobre que a paixão e os sentimentos podem trazer mais leveza para a vida, por isso se permite curtir e até começar a cura de algumas feridas antigas que atrapalham seu coração. Este signo nunca deixará suas responsabilidades de lado, mas começa a formar cada vez mais conexões que trazem felicidade sincera.

