Os signos que formam casais que passam pela dor

Quando o assunto são os relacionamentos entre os signos do zodíaco, alguns podem se atrair, mas acabam enfrentando momentos difíceis devido às diferenças.

Confira quais são:

Sagitário e Câncer

O sagitariano pode chamar a atenção do coração canceriano de forma muito entusiasmante, pois sempre tentará viver experiências que marcam e isso é deslumbrante para o signo de Água. No entanto, ele é muito aberto à liberdade e expansão, podendo lidar com o desapego de forma natural e não cedendo a rótulos. Quando isso acontece, a pessoa de Câncer pode se sentir deixado de lado e pouco valorizada, o que fere não apenas seu ego, mas também destrói os sonhos de ser o lar um do outro.

Capricórnio e Libra

Ambos podem se atrair pela diplomacia e ar divertido que carregam em seu carisma. No entanto, quando o assunto é amor, exige uma necessidade de acordos e padrões que o capricorniano pode tentar colocar o libriano contra a sua vontade. Enquanto a pessoa de Libra pode ceder e perder bastante da intuição que gosta de cultivar, o outro se sobrecarrega e pode deixar manipulações aflorarem negativamente. A dor só será superada com a confiança mutua e a maturidade.

Confira mais:

Aquário e Touro

Este é mais um caso de como o que é diferente pode conquistar, mas isso nem sempre significa que dê certo para ser tranquilo e duradouro. O aquariano está em constante mudança e tentando alcançar o novo, o que deixará o taurino completamente cansado e com medo de perder algumas estabilidades que lutou para conseguir. Quando entram em crise, batem de frente sem medo e podem se distanciar emocionalmente de forma muito doloroso. Superar as diferenças aqui não é nada simples.

Peixes e Áries

A atração que acontece aqui durante a fase de paixão, conquista e desejo pode ser muito intensa, no qual um se deslumbra com o universo do outro. No entanto, quando se trata de um relacionamento estável, os dois podem ver a impulsividade e distanciamento como um problema constante. Enquanto o pisciano tem sensibilidade de sobra, o ariano está sempre em movimento e pode sair da busca do prazer direto para conflitos motivados pelo excesso de energia e facilidade a se entediar. Isso faz com que ambos não saibam acompanhar um ao outro e tenham dificuldades para resolver conflitos.

