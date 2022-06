Os efeitos do alinhamento de 5 planetas para cada signo do zodíaco

Uma antes do Sol nascer em 24 de junho de 2022, os 5 planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno estarão alinhados, repetindo um fenômeno astronômico raro que só pode ser visto uma vez a cada 18 anos.

Para os signos do zodíaco, os efeitos também podem ser sentidos, uma vez que relacionamentos se tornam mais intensos e a paciência pode ser comprometida.

Confira como cada signo pode sentir os efeitos desta energia poderosa:

Áries

Momento de manter a calma porque as palavras podem sair exaltadas e a agressividade o faz perder. Saiba usar o impulso a seu favor e para realizar, não para destruir.

Touro

Momento de descobrir a realidade e intuir; olhe para dentro para conseguir as respostas e saiba lidar com os segredos externos que são revelados também.

Gêmeos

Hora de ter paciência e consciência para trabalhar em equipe e deixar o egoísmo para trás; conexões, amizades e novas pessoas podem agir positivamente em sua vida.

Câncer

O trabalho e a carreira podem ser impulsionados com os seus esforços. Se você foi justo, pode esperar o melhor.

Leão

A vontade de explorar e viver novos aprendizados aumenta. Para quem pode viajar, esta é uma oportunidade ótima, mas também é ideal para quem deseja se encontrar e se aprofundar em novos assuntos.

Virgem

A vontade de arriscar aumenta e isso pode ser um pouco complexo na vida financeira e no amor; tenha responsabilidade para viver sua sexualidade e administrar seu dinheiro.

Libra

O amor pode tomar o foco e as conexões agora acontecem com mais intensidade; hora de abrir portas, mas é preciso ter cuidado apenas se existem conflitos, pois tudo pode ficar mais complexo em um piscar de olhos.

Escorpião

A necessidade de se cuidar e se sentir bem fica mais forte, por isso é uma bora hora para promover o autocuidado e arriscar novas iniciativas que podem melhorar a sua vida.

Sagitário

Seu carisma está em alta e é fácil se conectar com as outras pessoas ou ter energia para se destacar. Apenas coloque o pé no freio para não ser intenso em excesso ou comprar batalhas como se fosse vida ou morte.

Capricórnio

Você se volta para o lar e os assuntos da casa, ocupando mais seu território. Quem está com desentendimentos, deve ter cuidado e manter a distancia da pessoa por uns dias. As diferenças ficam evidentes.

Aquário

Comunicação e novas ideias em movimento. Além de intuição, existe motivação para tomar iniciativas que serão conquistar mais adiante. Apenas evite idealizar e se iludir, inclusive em relacionamentos.

Peixes

Momento de maior impulsividade e isso pode afetar a vida financeira em cheio. Lembre-se de se prevenir para imprevistos e planejar tudo com mais maturidade; dessa maneira, a recompensa virá.

