Maquiagem: 3 truques para uma pele instantaneamente mais jovem

Sabemos que a idade é só um número, inclusive pode soar um pouco pessimista, mas nosso corpo vai envelhecer. Nossos tecidos, nossos órgãos e metabolismo muda com o passar dos anos. É provável que você já esteja percebendo o surgimento de linhas finas de expressão e pequenas ruguinhas ao se ver no espelho. Totalmente normal.

Hoje há uma enorme gama de produtos e tratamentos tópicos que prometem retardar o envelhecimento da nossa pele, tais como o uso do retinol, da vitamina C, da coenzima Q-10 e diversos outros tratamentos antienvelhecimento que podem prevenir e diminuir os sinais de envelhecimento quando usados por um período de tempo.

Porém, a maquiagem pode ajudar muito a esconder sinais de envelhecimento, como manchas senis, pele com tom irregular, linhas finas e rugas instantaneamente. Listamos 3 dicas de maquiagem para deixar a pele mais jovem e radiante.

Hidratação nunca é demais

A hidratação era importante para a sua pele aos 20 anos, mas à medida que a pele amadurece, a importância da hidratação aumenta dez vezes. Ninguém quer uma pele seca e flácida que acentuará as rugas. Portanto, sempre hidrate bem o rosto antes de aplicar qualquer tipo de maquiagem. A umidade preencherá as manchas secas e flácidas e fará com que seu rosto pareça mais flexível e jovem.

Escolha os produtos com a formulação certa

Como uma boa hidratação e hidratação é um fator importante para a pele madura e flácida, você precisa mudar seus produtos de maquiagem de fórmulas foscas para à base de umidade. A primeira mudança importante precisa ser feita em sua base. Você tem que ir para creme hidratante/hidratante ou bases à base de gel.

Essas bases darão à sua pele uma aparência flexível e farão com que pareça brilhante em vez de secas. Até mesmo a aplicação da base precisa ser feita com cuidado com mais ênfase nas áreas flácidas ou enrugadas. Atenção: a maquiagem em pó faz a pele parecer mais velha.

Base dourada/ amarelada

Uma característica importante da pele madura, envelhecida e flácida é que ela fica vermelha ou acinzentada com a maioria dos produtos de maquiagem. Portanto, para corrigir tudo, você precisa de uma base dourada ou amarelada que contraria o cinza e o cinza. A base dourada não só servirá como um corretor de cor, mas também dará um brilho sutil à sua pele. A cor, o brilho e a luminosidade esconderão eficazmente a sua pele facial flácida e farão com que pareça radiante com a juventude.