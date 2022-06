6 perfumes femininos elegantes para você deixar sua marca no dia-a-dia

Você está buscando um perfume sensual, porém elegante, ideal para o dia-a-dia do escritório ou reuniões? Veja a lista elaborada pela youtuber Dani Cardoso com perfumes ‘exclusivos’ para você deixar sua marca.

Guess Double Dare - Guess

Essa é uma fragrância social/casual, um floral frutado lançado em 2015. As notas de topo são Mandarina, Lichia e Morango as notas de coração são Folha de Violeta, Jasmim e Lírio-do-Vale as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Vetiver

Nina Rose - Nina Ricci

Mais um floral frutado, lançado em 2020. As notas de topo são Limão, Bergamota e Pera as notas de coração são Flor de Laranjeira, Néroli e Jasmim as notas de fundo são Almíscar e Cedro.

Idôle - Lancôme

O aroma é um chipre floral com ótimo poder de fixação. As notas de topo são Pera e Bergamota as notas de coração são Rosa Turca, Rosa Centifolia e Jasmim Indiano as notas de fundo são Almíscar Branco e Baunilha

Olympea Blossom - Paco Rabanne

O perfume Olympea Blossom é um chipre floral mais adocicado. As notas de topo são Rosa Damascena e Pimenta Rosa as notas de coração são Pera, Sorvete e Groselha Preta as notas de fundo são Baunilha, Sal, Cashmeran e Patchouli ou Oriza.

Coco Mademoiselle - Chanel

A fragrância está presente em diversas listas que citam os melhores perfumes. O aroma é um âmbar floral e da lista, é o mais potente de todos. As notas de topo são Laranja, Mandarina, Bergamota e Flor de Laranjeira as notas de coração são Rosa Turca, Jasmim, Mimosa e Ylang Ylang as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Almíscar Branco, Baunilha, Vetiver, Fava Tonka e Opoponax. Este perfume é premiado pelo FiFi Award Best National Advertising Campaign / TV 2008, o ‘Oscar da perfumaria.’

Lavish Pour Femme

Este é um perfume indiano com notas quentes e exóticas, misturando Baunilha, Frutas e Ervas.

