Relacionamento: Veja 3 coisas a serem feitas caso seu ex já tem um novo parceiro

Lidar com o término de um relacionamento pode ser uma tarefa árdua. Mais difícil ainda, para muitos, é seguir em frente. Embora ambos já estejam em caminhos opostos, o início após o fim da relação tende a ser sensível.

Ver o ex com outra pessoa em um curto período após a separação é difícil de aceitar. Embora houve uma ruptura, as ações do outro podem causar certo impacto.

Com as redes sociais em ascensão e a facilidade para saber sobre o que todo mundo anda fazendo, será ainda mais difícil se esquivar sobre o que acontece na vida de seu ex-parceiro. Desta forma, isso poderá de causar gatilhos e te deixar ainda pior.

Contudo, há algumas atitudes a serem tomadas em casos como esses. O primeiro passo é entender os sentimentos como parte do processo, seja o ciúme, ressentimento, tristeza, frustração, raiva, entre outros.

Com base em um artigo do portal Nueva Mujer, trouxemos aqui três passos a serem tomados caso seu ex já tenha um novo parceiro.

1 – Mude o foco de atenção

Quando os sentimentos são abraçados, não se trata de se envolver na dor, mas também de fazer pequenas mudanças que favoreçam nosso bem-estar. Parar de persegui-lo nas redes sociais e evitar conversar com ele, por exemplo, já é um grande passo.

É necessário estabelecer distância para que sua mente se concentre em outras coisas mais importantes. Foque em si mesmo, seu processo, seu trabalho, relacionamentos pessoais, entre outros. Não sobre eles e as notícias de seu relacionamento.

2 – Não se compare

Não se preocupe, entenda que isso pode acontecer com todo mundo. Nada de pensar “se a pessoa for mais bonita, mais inteligente ou mais interessante do que eu”.

Se comparar é comum, mas não produtivo. Sabendo disso, evite se rebaixar e desvalorizar o que você viveu em seu tempo juntos. Ninguém pode mudar isso.

3 – Não lhe pague com a mesma moeda

Um dos piores erros é querer chamar atenção agindo da forma errada. Não procure aquele prego que arranca o outro ou tente ‘deixá-lo com ciúmes’. Você só piorará seu estado emocional, confundirá a outra pessoa e será ainda pior.

Esta etapa é dedicar tempo de qualidade a si mesmo, focar no lado positivo da situação, aprender com os ensinamentos e se abrir para coisas melhores. Neste momento, mostre-se um pouco mais de amor-próprio!