OVNI impede pouso e decolagem de aviões em aeroporto da cidade na Inglaterra

Um objeto voador não identificado com luzes com cores vermelho e verde foi responsável pelo atraso e partida de diversos aviões no aeroporto de East Midlands, na Inglaterra, segundo informou o site Mirror.

O objeto foi visto e filmado por diversos moradores da cidade, que chegaram a gravá-lo e postá-lo nas redes sociais.

Seria um objeto alienígena? Essa foi a pergunta feita por muitas pessoas que avistaram o OVNI e não têm uma explicação plausível.

Bill Pearce, morador de Derbyshire, foi um dos que avistaram as luzes. Ele gravou imagens em Long Eaton, da rua, mas disse que não acreditava que fosse algo do outro mundo. “Poderíamos estar no Arquivo X”, brincou sobre a filmagem.

“No começo eu olhei para fora e pensei: ‘O que é isso? Porque estava mudando de cor. Alguns anos atrás, vi uma luz branca no céu e ela disparou em direção a um lago, parou e depois voltou para outro. Então ele disparou. Não era um avião, mas nunca vi nada no noticiário sobre isso”, acrescentou Pearce.

No site do Derby Telegraph é possível ver as imagens gravadas por Bill Pearce. Clique aqui para ver as imagens.

A declaração oficial do aeroporto foi que o objeto não identificado não passava de um drone do Download Festival, acontecia na região na mesma data, mas o fato não foi confirmado.

O jornal lembrou que a cidade de Derbyshire é um dos pontos quentes para avistamento de OVNIS no Reino Unido.

Em setembro do ano passado outro OVNI foi avistado na região, esse parecendo uma das bolas usadas no jogo de Quadribol da saga de Harry Potter, segundo os moradores.