NASA: estes são os 18 planetas em que os seres humanos poderiam habitar; confira

A superpopulação da Terra, associada ao avanço da tecnologia têm permitido que agências espaciais como a NASA estudem a possibilidade de seres humanos habitarem outros planetas. Vamos entender melhor este assunto?

Como detalhado pelo portal FayerWayer, cientistas argumentam que focar na ideia de planetas com características iguais ao nosso pode ser algo muito “antropocêntrico e geocêntrico”.

Assim sendo, um time do Kepler Object of Interest Exoplanet Archive preparou uma lista sobre possíveis planetas em que humanos poderiam habitar. Vale somente esclarecer que os nomes listados se referem à “exoplanetas”, ou seja, que estão localizados fora de nosso Sistema Solar, então, as possibilidades de “colonizar” esses planetas ainda são muito remotas.

Planetas que seres humanos poderiam habitar

Com a investigação liderada por Dirk Schulze-Makuch, astrobiólogo da Universidade Estadual de Washington e da Universidade Técnica de Berlim, há um total de até 24 planetas que estão sendo estudados por agências espaciais, como a NASA.

Visto isso, tendo em consideração o índice de semelhança com a Terra, IST (ESI em inglês, Earth Similarity Index), estão na lista 18 nomes, sendo eles:

KOI-4878.01

KOI-3456.02

KOI-5737.01

Kepler-438b

KOI-5806.01

KOI-5499.01

Kepler-296e

KOI-2194.03

Gliese 667 Cc

Kepler-442b

KOI-2626.01

KOI-3010.01

KOI-4742.01

Kepler-452b

Kepler-62e

Gliese 581 g

Kepler-22b

Luyten b

Se você está se perguntando o porquê o nome KOI-5737.01 está destacado, deve-se ao fato de se tratar de um planeta que atendeu a dois critérios impostos pelos cientistas para aprofundar uma possível colonização.

Primeiro, é que tem cerca de 5,5 bilhões de anos e 1,8 a 2,4 vezes o diâmetro da Terra orbitando uma anã laranja a cerca de 2.965 anos-luz de distância;

O segundo ponto é que sua temperatura pode ser de 4,3 graus F (2,4 graus C) mais fria que a da Terra, mas se tiver mais gases de efeito estufa do que a Terra para reter o calor, pode ser super habitável.

“Gostei muito da temperatura média da superfície, em torno de 27 graus C. [...] E provavelmente é do tamanho da Terra e um pouco mais velho que a Terra”, disse Schulze-Makuch.

Mas e então, é possível habitá-lo?

Segundo informações, por enquanto não. E isso acontece pela distância de 100 anos-luz da Terra. Isso os torna muito distantes para que a espaçonave Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da NASA capture imagens de alta qualidade para aprender mais sobre eles. Há esperança de que o novo Telescópio James Webb possa trazer luz sobre este tema.

“Avisamos que, enquanto procuramos planetas super habitáveis, isso não significa que eles necessariamente contenham vida. [...] Um planeta pode ser habitável ou super habitável, mas desabitado”, afirmou Schulze-Makuch.

