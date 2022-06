Descubra 3 jogos de computador que também fazem sucesso nos celulares

Após se tornarem populares nos computadores do mundo a fora, algumas franquias de jogos decidiram se adaptar e entrar de cabeça no mundo dos jogos para celular.

Se você gosta de jogar e quer experimentar um jogo clássico em seu celular ou tablet, nós preparamos uma lista com 3 jogos que originalmente foram lançados para computador e depois ganharam sua versão para dispositivos móveis. Confira!

Minecraft - Classificação Indicativa: Livre

Um dos jogos de maior sucesso nos computadores, o Minecraft é um jogo de sobrevivência que atrai atenção de jogadores de todas as idades. Com a possibilidade de explorar uma ampla variedade de mundos, é possível construir casas, castelos, fazendas e muito mais ao pegar e combinar os materiais corretos.

Você pode tanto jogar no modo criativo, onde os recursos são ilimitados e as ameaças praticamente inexistentes, quanto no modo de sobrevivência, onde será necessário desenvolver estratégias para enfrentar criaturas assustadoras enquanto você explora os mundos em busca de recursos.

Minecraft está disponível para download em celulares e tablets Android e iOS, pelo valor de R$37,99.

Minecraft faz sucesso nos computadores, consoles e dispositivos móveis. (Reprodução / Google Play Store)

Grand Theft Auto: San Andreas - Classificação Indicativa: 18 anos

Outro clássico dos computadores é o conhecido GTA: San Andreas, uma das mais famosas franquias da Rockstar Games. Originalmente lançado para os consoles e computadores, o GTA agora também faz sucesso entre os jogadores que preferem games mobile.

GTA conta a história de CJ, um homem que sai da cidade de Los Santos, em San Andreas, depois que o local começa a ir de mal a pior por conta de problemas com gangues, drogas e corrupção.

Anos depois, quando retorna para sua cidade natal, CJ descobre que sua mãe foi assassinada e que seus amigos de infância tomaram rumos completamente diferentes nas vida. Ao retornar, ele ainda é acusado de homicídio por um grupamento de policiais corruptos e agora se vê forçado a salvar sua família e controlar as ruas da cidade para colocá-la de volta nos trilhos.

O jogo está disponível para download em celulares e tablets Android e iOS, pelo valor de R$19,99. Por ter conteúdos relacionados com violência, caráter sexual e drogas ilícitas, este título é indicado somente para maiores de 18 anos.

The Sims Mobile - Classificação indicativa: 12 anos

Para fechar a lista com clássicos do computador que fazem sucesso nos celulares, trouxemos o The Sims Mobile. A versão móvel do clássico jogo de simulação chegou aos dispositivos móveis trazendo os elementos que fizeram a franquia ficar conhecida entre os jogos de computador.

Vivendo a vida do seu personagem você poderá determinar sua personalidade e criar os espaços de convivência dos seus Sims e terá que enfrentar as escolhas e consequências de uma vida adulta na pele do seu personagem.

Com amplas possibilidades de personalização, The Sims é um jogo que chama atenção de jogadores de todas as idades, mas por ter alguns conteúdos de impacto ele é indicado para pessoas acima dos 12 anos.

The Sims também ganhou sua versão mobile (Reprodução / Google Play Store)

O jogo está disponível para download de forma gratuita para Android e iOS.