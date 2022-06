O único número obtido pelo cálculo de sua data de nascimento revela sua capacidade de prosperar na vida, como detalhado pelo site India.com.

Por exemplo, se sua data de nascimento for 1º de setembro de 1982, o número de um dígito será 1+10+1982= 1+1+0+1+9+8+2 =22 = 2+2 = 4.

Conheça a combinação de números que pode trazer riqueza, de acordo com a numerologia

Número 1: Aqueles que têm o número um nascem com bom potencial para ganhar bem. Para um crescimento constante, evite excesso de confiança, raiva e impulsividade. De acordo com as antigas escrituras hindus, quem não pode ganhar bem deve consumir um pouco de doce aos domingos, trazendo energia positiva,

Número 2: O principal obstáculo em seu caminho para ganhar riqueza é sua falta de iniciativa e força de vontade. Portanto, concentre-se em ideias/planos práticos. Segundo o site, evitar algum alimento na segunda-feira pode melhorar sua capacidade de obter prosperidade.

Número 3: As pessoas número 3 são sábias e atenciosas, que também são seus pontos fortes. Use sua habilidade de rede para alcançar grandes alturas. Como remédio para melhorar sua riqueza, as pessoas número 3 podem usar roupas amarelas na quinta-feira.

Número 4: Nada pode impedi-lo de alcançar seus objetivos, mas você precisa ficar longe do pensamento negativo. É necessário ter em mente que não há atalho para ficar rico da noite para o dia. Em caso de qualquer negatividade na vida, é necessário ter uma conexão com uma divindade.

Número 5: Força é seu bom intelecto e perspicácia nos negócios. Pode ganhar através de atividades intelectuais e de engenharia. Mas sua inquietação pode ter um impacto negativo. Segundo o site, alimentar um animal todas as quartas-feiras pode aumentar o sucesso.

Número 6: Você tem boa sorte e alto potencial de riqueza, mas precisa controlar suas despesas. Seu desejo de mais conforto lhe custará. Como detalhado pelo site India.com, coma um pouco de doce às quintas-feiras para impulsionar seu estado econômico.

Número 7: Para atrair o dinheiro, você precisa controlar seu temperamento e se tornar um pouco otimista. Segundo o site, para afastar qualquer negatividade, alimente um cão.

Número 8: Se você for otimista, estará desfrutando de sucesso e riqueza. Deixe de lado sua natureza impaciente e pensamento negativo. Segundo o site, é necessário acender uma vela para atrair boas energias.

Número 9: Precisa planejar bem e ter paciência para executar qualquer ideia, seu destemor e alta energia renderão bons resultados. Para afastar qualquer negatividade, é necessário recitar um mantra toda toda terça-feira.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Texto com informações do site ‘India.com’