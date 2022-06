Os signos que amam intensamente, mas sempre guardam segredos

Alguns signos do zodíaco podem amar intensamente quando estão em um relacionamento, mas isso não significa que eles contarão todos os seus segredos.

Câncer

O canceriano pode criar vínculos muito especiais e profundos com quem ama, mas existem segredos em sua alma e coração que ele não compartilha. Muitos deles podem ser sobre como ele já amou antes e questões que acredita de forma irredutível sobre o que leva um relacionamento ao sucesso ou a ruina. É preciso de muita confiança para chegar até este lugar secreto!

Leão

O leonino é intenso ao amar e também em sua personalidade; ele pode gritar muita coisa a todos pulmões se achar necessário, mas também sabe guardar seus segredos como ninguém. É bem possível que este signo esconda a sete chaves algumas dificuldades que realmente o marcaram e tenha resistência e olhar para alguns passados. Desta maneira, ele tenta seguir sempre em frente!

Capricórnio

O capricorniano pode amar intensamente e ser o tipo de parceiro que busca realizar todos os sonhos com quem ama. No entanto, se seu maior desejo é saber tudo sobre a sua vida, ele vai ficar devendo. Apesar de ser direto, existem muitos assuntos que ficam apenas na sua mente e coração. Ele não quer ser julgado por atitudes que teve no passado ou correr a chance de ser mal compreendido. Este signo se preserva!

Escorpião

O escorpiano ama intensamente e deseja que o outro seja o mais aberto e sincero possível com ele. Mesmo assim, quando se trata de falar sobre seus pontos fracos, debilidades e momentos difíceis, este signo tende a se fechar. Ele renasce sempre como uma fênix, mas também não quer dar a chance de ninguém saber como ferir seu coração.

Peixes

O pisciano é intenso ao amar e pode ver o seu maior aliado em seu companheiro, mesmo assim, ele prefere guardar muita coisa apenas na sua memória e coração. Ele toma esta decisão principalmente quando se trata de amores do passado e questões sobre eles que ainda circulam pela sua mente ou sentimentos. O interior deles é uma verdadeira caixinha de segredos!

