Maquiagem: os 3 passos da tendência do “contorno zero” para parecer mais jovem

Desde os tempos de ‘Gossip Girl’, a série original que foi ao ar de 2007 a 2012, a pele de Blake Liverly é assunto e ela sempre foi perguntada sobre seus segredos de beleza. Aos 34 anos e mãe de três filhos, frutos de seu casamento com Ryan Reynolds, a atriz é um dos rostos mais famosos de Hollywood.

Existe uma nova tendência de maquiagem utilizada por Blake e outras famosas como Jennifer Lopez, Khloé Kardashian e Kylie Jenner que tem viralizado nas redes sociais. Se chama “non-touring” que foi descrita como “contorno zero”.

Ao contrário da tendência do contorno facial, que virou trend e gerou diversos tipos de aplicações, o “contorno zero” tem tudo a ver com manter a maquiagem leve, focando na aparência natural da maquiagem que busca destacar seu rosto de uma maneira sutil e natural que fica bem tanto pessoalmente quanto nas fotos.

“Em vez de um visual com contornos pesados, a ideia é não fazer contorno, deixando o visual muito suave”, disse a maquiadora de celebridades Renee Sanganoo durante uma entrevista com Marie Claire.

“É sobre ter uma pele úmida e brilhante, você não quer que a pele pareça super fosca ou seca. Você sabe que está usando, mas ninguém deveria ver. No verão, as pessoas ficam mais ao ar livre e tendem a usar bases mais claras. Só parece mais natural”, explica Renee Sanganoo.

O “contorno zero” tem apenas três passos simples, como explica a maquiadora.

1. “Comece com um primer adequado para o seu tipo de pele. Se você é oleoso, não use algo que seja super fosco. Procure um que seja úmido ou tenha um brilho luminoso”.

2. “Como este é um visual mais natural, um hidratante colorido ou um BB cream deve ser usado em vez de usar uma base pesada e de cobertura total. Se você tem pele com manchas, use um corretivo como tratamento local”.

3. “O último passo é o iluminador, que obviamente é uma grande tendência no momento. Existem muitos iluminadores diferentes, por isso é tudo uma questão de escolher o que lisonjeia o seu tom de pele. Se sua pele for mais clara, procure uma com tons rosados para não deixar sua pele com uma aparência laranja. Se a sua pele for quente ou mais escura, escolha um bronze dourado. Esfume nas partes do rosto onde a luz atinge naturalmente, acima das maçãs do rosto, sob o osso da sobrancelha, descendo a ponte do nariz e no arco do cupido”, finaliza a profissional.