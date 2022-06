Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 21 a 26 de junho de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 21 a 26 de junho de 2022:

Áries

Atenção com inimigos e adversários ocultos. Conecte-se com a sua intuição e saiba ter calma, pois a sensibilidade é grande. Guarde bem os segredos.

Touro

Novas atrações e pessoas se aproximando de alguma forma. Um encontro ou um momento especial pode acontecer com outras pessoas ao redor.

Gêmeos

Recordações e lembranças na mente. Saiba se conectar com suas verdades e até mesmo a espiritualidade para voltar a se abrir mais para o amor.

Câncer

O passado retorna e pode se tornar muito presente em sua vida. Existem compromissos e reuniões com outras pessoas que podem abrir portas.

Leão

Saídas e encontros alegres. Tenha cuidado com os excessos e compartilha os momentos se sentindo bem.

Veja mais:

Virgem

Cuidado com inimigos. Não discuta por coisas superficiais e dinheiro com quem foi bom com você. Existirá uma nova oportunidade de amar, mas é preciso reconhecê-la.

Libra

Momento de atrair pessoas e chamar a atenção; aproveite. Um amor do passado retorna. Compreenda algumas situações e vença as dificuldades.

Escorpião

Novos objetivos e direções. Saiba aproveitar seu poder de atração e talentos. Saiba reunir os pedaços e começar de novo; melhor e em outro lugar.

Sagitário

Momentos alegres e de chamar a atenção das outras pessoas. Sorte. Uma visita. Liberte-se das tensões e aproveite mais.

Capricórnio

Saiba ser mais medido e não se coloque em risco, principalmente com álcool e outros vícios. Encontre um tempo para relaxar e se abrir ao amor de forma mais sincera e profunda.

Aquário

Romances começam e tudo entusiasma. Seja mais sociável e viva momentos agradáveis com outras pessoas.

Peixes

Coloque o equilíbrio em primeiro lugar e saiba os compromissos que devem ser cumpridos.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!