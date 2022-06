App WhatsApp vai liberar recursos inéditos para os usuários em próxima atualização

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de novos recursos que serão liberados muito em breve para os usuários.

As novidades serão liberadas para os sistemas Android e iOS, ao longo dos próximos meses, como detalhado pelo site Wabetainfo.

App WhatsApp vai liberar recursos inéditos para os usuários

Novidade para iOS: Uma nova atualização beta para iOS revelou um novo recurso recentemente

O update libera a capacidade de filtrar conversas não lidas usando um filtro,

Emojis no app: a atualização beta 22.13.0.74 revela informações sobre a capacidade de reagir a mensagens usando qualquer emoji.

A novidade estará disponível em uma versão futura do app.

Lista de espera: O app está finalmente trabalhando em novas ferramentas para ajudar administradores de grupos.

A plataforma trabalha em um recurso de ‘lista de espera’ para novos participantes de grupos.

WhatsApp para PC: A capacidade de pausar e retomar notas de voz agora está disponível para todos os usuários que instalarem a atualização mais recente do WhatsApp beta para Windows 2.2223.11.70.

Novidades importantes no app de mensagens

Também foram revelados novos recursos para chamadas.

Agora o usuário pode facilmente enviar mensagens e silenciar uma pessoa. Além disso, será notificado quando alguém entrar na chamada.

Ainda de acordo com as informações, Mark Zuckerberg finalmente anuncia no Facebook que a capacidade de mover chats para iOS está disponível!.