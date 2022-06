Relacionamento: Amor à primeira vista existe? 3 pontos para entender, segundo especialistas

Estamos acostumados a enxergar o amor da realidade como um dos estágios gerados pela experiência e criação de um vínculo efetivo. Ao crescermos, o amor à primeira vista, em muitos casos, passa a ser enxergado como um evento apenas da ficção nos relacionamentos. Mas ele, de fato, existe?

Adaptado e traduzido de um artigo do portal Nueva Mujer, trouxemos alguns pontos chaves que serão necessários para esclarecer a dúvida inicial.

1 – O tempo de duração para o ‘amor à primeira vista’ acontecer

Acadêmicos da Universidade Hebraica de Jerusalém revelaram que o tempo real para o romance florescer é de cerca de dois minutos.

Os especialistas investigaram como o suor da pele e os movimentos físicos mudam quando as pessoas se encontram durante o speed dating. Eles descobriram que os casais que estavam romanticamente interessados um no outro tinham taxas de suor da pele semelhantes em dois minutos.

Ou seja, ambos estavam na mesma frequência de amor em apenas 120 segundos. Além disso, a ciência afirmou que as mulheres são mais atraídas por homens sincronizados, ou seja, que vão com elas, do que os homens por mulheres sincronizadas.

2 – Sincronia nas ações

Os casais interessados também sincronizaram seus movimentos físicos ao longo do encontro. Os movimentos foram: sorrir, acenar com a cabeça e mover os braços e as pernas.

A partir desta sincronia, foi revelado que esses sentimentos foram genuínos e as chances de o relacionamento prosperar eram altas. Desta forma, o ‘amor à primeira vista’ foi considerado como gerador desses sentidos.

3 – O estudo experimental

O estudo revelou que dentro de dois minutos após o encontro, a sincronia fisiológica precede o interesse romântico, o que indica que o amor à primeira vista é mais eficaz e mais rápido do que um processo tradicional de se apaixonar.

Essa descoberta da ciência foi alcançada graças ao estudo realizado por 32 estudantes universitários heterossexuais após serem expostos a três rodadas experimentais de 16 encontros. Nesses encontros, o homem e a mulher se reuniam por cinco minutos e nos referidos encontros conversavam sobre pontos em comum.