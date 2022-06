Descubra 3 jogos de celular para quem gosta de games estilo Candy Crush Saga!

Candy Crush Saga é uma sensação entre os jogos para celular. Com visual atraente, colorido e uma temática para lá de doce o jogo é uma boa pedida para ficar horas e horas desvendando os segredos de cada um dos desafios propostos.

Por ser um jogo com classificação indicativa livre, Candy Crush agrada desde crianças até adultos, sendo um título interessante para todas as idades. Se você já conhece esse jogo e gosta de jogos para celular no mesmo estilo, separamos uma seleção de três outros títulos com temáticas variadas, mas que seguem a mesma proposta. Confira!

Pet Rescue Saga - Classificação indicativa Livre

Desenvolvido pelos mesmos criadores de Candy Crush, Pet Rescue Saga é a junção de um game de desafios e quebra-cabeças com animais fofinhos. A jogabilidade do game segue a mesma linha de jogos deste estilo, mas a ideia é combinar os blocos para salvar os pequenos animais de terríveis ladrões.

Pet Rescue Saga (Reprodução / Play store)

Com visual colorido e animais fofinhos, o jogo atrai atenção das mais diversas faixas etárias e é fácil de ser jogado, fazendo com que os jogadores passem horas e horas se divertindo nos quebra-cabeças. No entanto, Pet Rescue é baseado em um sistema de vidas, o que faz com que os jogadores precisem esperar um pouco para jogar após consumirem todas as chances liberadas.

O jogo está disponível para download tanto para Android quanto para iOS.

Harry Potter: Enigmas & Magia - Classificação indicativa Livre

Se além de ser fãs de jogos de desafio você também é fã da saga Harry Potter, esse jogo é perfeito para unir suas duas paixões. Contando a história do bruxinho por meio de episódios com diferentes desafios, o game é um prato cheio para os fãs da história e também tem desafios interessantes para os fanáticos por quebra-cabeças.

Com eventos referentes a cenas e personagens icônicos do filme, os jogadores são levados a superar desafios com diversos elementos do mundo mágico. Feitiços clássicos, taça das casas e até mesmo objetos como vassouras e berradores estão entre as mecânicas do jogo.

Harry Potter: Enigmas e Magia (Reprodução / Play Store)

Harry Potter: Enigmas & Magia está disponível para Android e iOS.

Farm Heroes Saga - Classificação indicativa Livre

Fechando a lista temos o Farm Heroes Saga, um jogo de desafios que combina quebra-cabeças com cultivo de plantações. Dos mesmos criadores de Candy Crush e Pet Rescue, o jogo segue a linha de games com visuais coloridos e atrativos que podem facilmente serem jogados por horas.

Trazendo uma temática de fazenda, o jogo pode deixar os jogadores mais velhos saudosos com algumas referências a jogos de computador que foram sucesso nos anos 2000. A lógica é a mesma, basta combinar três ou mais peças com a mesma cor para eliminá-las do quebra-cabeças e cumprir os objetivos de cada fase.

Farm Heroes Saga está disponível para celulares e tablets Android e iOS.

