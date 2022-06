“Por que sempre escolho parceiros ruins?” Veja como sair disso

Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem geralmente após terminar um ou vários relacionamentos. Se culpar, mesmo que errado, é comum, mas por que será que essa dúvida é levantada? Existe realmente algum culpado? O acaso é responsável por isso ou será que você que costuma repetir padrões de comportamento?

Uma leitora escreveu ao Metro Reino Unido que criou coragem para terminar o relacionamento de três anos, onde acusava seu parceiro de ser muito narcisista. Logo após, acabou entrando em outra relação onde a pessoa já tinha outra parceira. “Me tornei bastante dependente [dos meus parceiros], embaraçosamente. Eu estava sempre no limite sobre se as coisas iriam terminar, se eles enviariam mensagens de volta ou desapareceriam. Eu me senti muito mal no relacionamento”, diz ela, que preferiu não se identificar.

Segundo a terapeuta Sally Baker, não é incomum sair de um relacionamento considerado ruim para outro. Isso pode acontecer pelo valor que as pessoas dão a si mesmas e o que elas acham que merecem. As histórias e crenças também podem derivas de experiências passadas, na infância ou em outro relacionamentos. “Quando você escolhe parceiros e há um padrão no comportamento, geralmente isso significa que você está executando um script inconsciente do seu passado”, diz Sally.

Ou seja, se você já está entrando em um relacionamento e automaticamente pensa que ninguém nunca vai te amar, que sempre será abandonada ou ficará sozinha, deixada de lado, você escolherá pessoas que se encaixam nesse padrão. “Se você foi maltratado no passado, suas expectativas serão diferentes de alguém que se sente amado, cuidado e honrado na infância ou em relacionamentos anteriores”, explica a terapeuta.

Para que isso não ocorra mais, é preciso fazer um trabalho de limpeza desses traumas. “Você precisará encontrar esse evento inicial ou vários eventos, e limpar qualquer dor e trauma residual e, então, limpar os julgamentos negativos que você fez sobre si mesmo de acordo com esses eventos”, sugere.

