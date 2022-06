NASA: Onde, como e quando ver as primeiras imagens do Telescópio James Webb?

NASA: Onde e quando ver as primeiras imagens do Telescópio James Webb? Reprodução - NASA (Captura)

Se você gosta do tema NASA, possivelmente deve concordar que há enormes expectativas desde o lançamento do Telescópio James Webb, em dezembro do ano passado, por se tratar de um dos dispositivos mais ambiciosos do espaço.

Como ressaltado pelo portal FayerWayer, dentre os principais objetivos do James Webb estão: observar objetos e eventos mais distantes do universo, como a formação das primeiras galáxias. Este enviará suas primeiras imagens coloridas e dados espectroscópicos para a Terra. A informação foi confirmada pela agência espacial.

Quais as expectativas com o Telescópio James Webb?

Além de capturar as primeiras fotografias diretas de exoplanetas e novas, as imagens que a NASA compartilhará estarão focadas em trazer uma amostra da formação de galáxias e estrelas.

Como e onde ver as imagens divulgadas pela NASA?

A agência espacial já divulgou um cronograma, que tem a seguinte ordem:

No dia 29 de junho de 2022 , haverá uma entrevista coletiva com veículos de comunicação. O encontro discutirá o status da inicialização da Webb, visões gerais da ciência planejada para o primeiro ano, etc;

, haverá uma entrevista coletiva com veículos de comunicação. O encontro discutirá o status da inicialização da Webb, visões gerais da ciência planejada para o primeiro ano, etc; Já em 12 de julho de 2022, às 10h30 (horário dos Estados Unidos) , as imagens serão divulgadas nos mais diferentes meios que incluem: site da agência, NASA TV e aplicativo da NASA. Além disso, também poderão ser conferidas no Twitch, Facebook, Twitter, YouTube e Daily Motion;

, as imagens serão divulgadas nos mais diferentes meios que incluem: site da agência, NASA TV e aplicativo da NASA. Além disso, também poderão ser conferidas no Twitch, Facebook, Twitter, YouTube e Daily Motion; Em 13 de julho de 2022, a NASA fará uma transmissão ao vivo em seu site e redes sociais. Os espectadores poderão enviar perguntas nas mídias sociais usando a hashtag #UnfoldtheUniverse ou deixando um comentário na seção de bate-papo do Facebook ou YouTube”.

Desenvolvido em conjunto por 20 países, o Telescópio Espacial James Webb foi construído e operado em conjunto pela NASA, a Agência Espacial Européia e a Agência Espacial Canadense, para substituir os telescópios Hubble e Spitzer.

