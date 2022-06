NASA divulga imagem ultra-espetacular captada pelo Telescópio Hubble; confira registro

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou recentemente uma nova imagem ultra-espetacular captada pelo Telescópio Hubble.

Como detalhado pela NASA, como é possível ver no registro, milhares de galáxias brilham na luz ultravioleta, além da visível e do infravermelho próximo.

Essas observações ultravioletas podem ajudar a esclarecer um mistério do nosso universo primitivo conhecido como reionização.

Como informado pela agência, no qual as primeiras estrelas e galáxias puseram fim à “idade das trevas” cósmica ao ionizar uma névoa de gás hidrogênio.

O fenômeno misterioso dividiu os átomos em elétrons e prótons carregados e, depois que a névoa se dissipou, a luz pôde viajar pelo universo sem obstruções.

Ainda de acordo com as informações, os astrônomos não sabem exatamente como isso aconteceu, mas estudar a luz ultravioleta emitida por galáxias distantes dará aos pesquisadores novas informações.

O registro foi compartilhado recentemente pela NASA nas redes sociais e acabou viralizando entre os usuários. Confira publicação:

Hubble é um dos telescópios espaciais mais renomados da astronomia moderna que orbita fora da atmosfera terrestre.

Ele esta em uma órbita circular ao redor do planeta Terra a 593 quilômetros acima do nível do mar, com um período orbital entre 96 e 97 minutos.

Texto com informações da NASA