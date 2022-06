Próxima atualização WhatsApp vai liberar novas funções para os usuários muito em breve

Depois de liberar a capacidade de adicionar até 32 pessoas a uma chamada em grupo, o app de mensagens WhatsApp agora está lançando para os usuários outras novidades para chamadas.

Como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, entre as melhorias, o popular app contará com a capacidade de silenciar ou enviar mensagens para pessoas específicas em uma chamada em breve.

Os primeiros detalhes foram detectados em algumas versões beta para os sistemas Android e iOS.

Próxima atualização do app WhatsApp vai liberar novas funções para os usuários muito em breve

Como informado, a primeira novidade recurso é sobre um indicador colocado na parte inferior da chamada em grupo que informa a todos os participantes que alguém entrou na chamada em grupo.

Além disso, o usuário poderá enviar mensagens rapidamente ou silenciar qualquer participante em uma chamada em grupo.

Em particular, a opção de silenciar certas pessoas em uma chamada é muito útil quando alguém esquece de silenciar a si mesmo, o que acaba vazando o som em uma conversa.

Ainda de acordo com as informações, as melhorias serão liberadas em breve para todos os usuários. Confira captura de tela que mostra o novo recurso do app: