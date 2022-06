Os signos que encontram o amor verdadeiro quando se conhecem bem

Reprodução - she's gotta have it (Netflix)

Alguns signos do zodíaco podem ter uma chance muito maior de encontrar o amor verdadeiro quando passam a se conhecer bem e assim abrem-se para caminhos mais positivos.

Confira quais são estes signos e como isso acontece:

Gêmeos

O geminiano solteiro pode passar por muitas relações que não chegam a se consolidar da forma que ele deseja, principalmente quando está dividindo sua atenção e foco e por todos os lados. Este signo tem facilidade em se comunicar e olhar para as outras pessoas, mas descobre muito sobre o amor quando passa a se conhecer melhor e ter consciência das próprias prioridades. O coração tomará rumo bem melhores se ele aceitar que existem o que é compatível além da química.

Virgem

O virginiano sabe muito o que está disposto a viver no amor e tudo o que é capaz, mas ele tem algo que joga em contra; sua concepção de que pode conseguir o que quer das outras pessoas, ensinando-as ou cobrando-as algumas atitudes. Quando fica mais consciente do que realmente vale a pena e não é negociável, aprende a apreciar algumas diferenças e não relativizar aquilo que não é nada positiva. Equilibrar os esforços é um dos caminhos para identificar o que vale a pena.

Libra

O libriano está sempre pronto para uma nova conquista, mas nem sempre isso significa que para um relacionamento mais estável. Ao saber mais o que quer e não se guiar tanto pela carência, ele pode acessar oportunidades com um maior potencial. Crescer e aprender com as lições de vida é essencial para se conhecer – o que abre novas oportunidades com pessoas que podem complementar e permanecer ao lado por motivos mais profundos.

Escorpião

O escorpiano é mestre em se deslumbrar com as outras pessoas e torná-las o centro da sua vida. No entanto, quando ele aprende a reconhecer o melhor para si e se deixa guiar pelos sentimentos além do desejo, a chance de encontrar o amor se torna muito maior. Descobrir um novo afeto sem tanta dependência e com mais confiança em si mesmo é o caminho para construir conexões mais saudáveis.

