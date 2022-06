O que fazer depois de chamar seu parceiro pelo nome do ex? Imagem: Pexels

Trocar o nome das pessoas é algo muito comum e se ao menos uma vez na sua vida você não confundiu o nome dos ‘contatinhos’, isso ainda vai acontecer. “Chamar alguém pelo nome errado é muito comum e pode acontecer entre indivíduos que até sentem que têm uma conexão profunda, como um parceiro romântico. Pode acontecer até em momentos íntimos, como sexo. Não é nada para se preocupar e é bastante comum que muitos casais experimentem em algum momento do relacionamento”, diz a especialista em relacionamentos e sexóloga Ness Cooper ao Metro Reino Unido (texto em inglês). Mas será que isso é algo tão ruim assim? E como reverter a situação quando ocorrer?

Culpe a ciência

A psicoterapeuta Hannah Martin explica que isso não é culpa sua e sim algo da biologia natural. E por isso, para sair dessa situação embaraçosa, você pode culpar a ciência. “Todos nós agrupamos as pessoas em nossos cérebros com base em nossos relacionamentos com elas. É por isso que às vezes chamamos as professoras de mães quando estamos na escola, pois eles são agrupados como pessoas em posição de autoridade e responsabilidade sobre nós”, informa Hannah.

É preciso explicar ao seu parceiro atual que você não está pensando no seu ex ou que ainda guarda sentimentos por ele, mas como ele foi alguém significativo para você, ele também está agrupado. “É simplesmente a fiação do seu cérebro falhando naquele momento e inconscientemente escolhendo o nome errado do ‘grupo’ certo”, completou a psicoterapeuta.

Não ignore

Já o psicoterapeuta Jade Thomas sugere que o mais correto a se fazer é não ignorar o que aconteceu, senão o constrangimento pode ser pior. “Obviamente, um lapso de língua quando se trata de mencionar o nome de um ex por engano pode causar dores de ciúmes que, se não forem discutidas e examinadas, podem ter um impacto negativo significativo no relacionamento”. Por isso, mesmo que vocês deem risada da situação, reconheça que foi um acidente.

Tranquilize seu parceiro

Depois de ‘culpar’ a ciência e entender a situação, é ideal que seu parceiro seja tranquilizado. “Embora algumas pessoas possam pensar que ser chamado pelo nome de um ex é um sinal de que ainda podem querer estar com um ex, raramente é o caso e muitas vezes é apenas associação e lembrança de fortes emoções e sentimentos”, acrescenta Ness Cooper.

O mais ideal é utilizar a empatia e dizer coisas como “eu sei que você se sente magoado agora” ou “eu não pretendia machucá-lo”. “Entenda que a maioria das pessoas terá um erro semelhante em algum momento de suas vidas, seja com um parceiro íntimo, filho, amigo ou animal de estimação. Isso acontece com todos nós”, finaliza a especialista em relacionamentos.

