Assinantes Amazon Prime poderão resgatar 30 jogos de graça durante o Prime Day

Para a alegria dos jogadores, foram anunciados os jogos que estarão disponíveis de forma gratuita durante as comemorações do Prime Day 2022, evento anual realizado pela Amazon e esperado pelos assinantes do Amazon Prime.

Durante as comemorações, os jogadores poderão resgatar 30 jogos, que serão disponibilizados em períodos diferentes. Entre os dias 12 e 13 de julho, títulos como Need for Speed Heat, Star Wars Jedi Academy, GRID Legends e a trilogia Mass Effect Legendary Edition são os grandes destaques do evento.

Já entre os dias 21 de junho e 13 de julho, outros 25 títulos de jogos indies serão disponibilizados para os assinantes do serviço.

Os jogos serão disponibilizados na versão para PC e podem ser resgatados diretamente na página do Prime Gaming, que mensalmente também conta com diversos conteúdos gratuitos e packs exclusivos liberados para jogos como Pokémon GO e League of Legends.

Descubra quais jogos serão disponibilizados

Começando o esquenta para o Prime Day 2022, a Amazon disponibilizará de forma gratuita 25 jogos independentes para os assinantes. Os títulos ficarão disponíveis a partir do dia 21 de junho e sairão da promoção ao final do dia 13 de julho.

Descubra os jogos indies que poderão ser obtidos de forma gratuita durante este período:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Além dos títulos que estarão disponíveis durante o Prime Day, os jogadores também podem resgatar os jogos gratuitos de junho, que estão disponíveis no Prime Gaming. São eles: