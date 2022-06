O lançamento de novos recursos vai deixar o aplicativo de mensagens WhatsApp de ‘cara nova’.

Novas funções liberadas para os sistemas operacionais Android e iOS, de acordo com informações do site Wabetainfo. Confira todos os detalhes:

WhatsApp em 2022: novidades que serão liberadas em breve no app de mensagens

O WhatsApp lançou a capacidade de filtrar conversas não lidas. O novo filtro de pesquisa foi encontrado em uma recente atualização beta para Android.

O WhatsApp lançou a capacidade de detectar quando o modo não perturbe está ativado no iOS. O app usa essas informações para informar por que você perdeu uma chamada e o DND foi ativado.

WhatsApp Business: o app está trabalhando em um novo atalho de bate-papo para criar pedidos, novidade para a versão Desktop.

A capacidade de visualizar a atualização de status diretamente na lista de bate-papos está em desenvolvimento no WhatsApp beta para Android.

O app está desenvolvendo um recurso que permite aos usuários exportar seus backups do Google Drive. Este recurso está em desenvolvimento e será lançado no futuro.

Está disponível em uma recente versão beta para Android um novo adesivo de localização redesenhado no editor de desenho. Novidade ainda em desenvolvimento.

O WhatsApp está lançando um recurso de informações de mensagens do autor, que permite que as empresas entendam de qual dispositivo uma mensagem de saída foi enviada.

Ainda de acordo com as informações, as novidades serão liberadas em breve para os usuários.