Os signos tocados por uma sensibilidade especial este fim de semana

Acredite, o pnultimo fim de semana de junho de 2022 está chegando e pode ser intenso para alguns signos do zodíaco. Isso acontece porque eles vivenciam uma sensibilidade maior e que nem sempre é usual.

Confira quais são os signos tocados por esta sensibilidade e como isso pode ser levado da melhor forma:

Sagitário

Existe uma energia de oportunidades e detalhes em sua vida tomando forma. Lembre-se de iniciar os projetos que deseja e curtir o fim de semana com a vibração de realização. Este é um momento de se sentir mais próximo dos sonhos e pessoas queridas, por isso planeje estar com quem ama e o resultado será muito positivo, principalmente em família. Cada gesto e momento vale, por mais simples que seja. Coloque a criatividade para trabalhar junto ao coração!

Capricórnio

Uma jornada de cura foi iniciada recentemente e, além de mais sensível, você está percebendo diferenças e sentimentos mais complexos de forma intensa. Lembre-se de não deixar o entusiasmo e inspiração cair no fim de semana, cultivando mais otimismo e tudo o que pode trazer alegria, como a arte, as boas conversas e os passeios. Para muitos, também é o momento de ser atencioso com quem ama ou está próximo, aproveitando novas oportunidades para crescer conexões.

Confira mais: Os efeitos da ‘Superlua de Morango’ em cada signo do zodíaco

Aquário

O crescimento sempre causa sensibilidade, pois a maturidade precisa destruir algumas ideias e sentimentos para construir outros. Permita-se silenciar um pouco, mas não esquece de se abrir novamente para momentos e conexões que inspiram a paixão, romance e também sua criatividade. É hora de fazer alguém sorrir ou se emocionar e compartilhar tudo isso! Fique ao lado daquilo e daqueles que trazem prosperidade.

Peixes

O amor e os sonhos podem ocupar um espaço muito especial em sua vida a partir de agora e isso se intensifica no fim de semana. Lembre-se de permitir algumas conexões e iniciativas movidas pelo coração; tenha coragem de existir e alcançar o que quer. Se se sentir pesado e um pouco para baixo, trate de trabalhar a segurança e recalcular a rota no seu tempo. Alguns sonhos também podem enviar sinais importantes; fique atento.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!