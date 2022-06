Os signos que voltam a amar quando se libertam

Alguns signos do zodíaco podem ficar atados a solidão por um tempo e só voltam a amar completamente quando se libertam de algumas limitações que ficam enraizadas.

Confira quais são estes signos e como isso acontece:

Áries

O ariano pode ser muito aberto a novas experiências e exploram sempre novos rumos, mas isso nem sempre acontece quando o assunto é amor. Depois de passar um tempo sozinho, este signo pode relutar ainda mais em aceitar que nem tudo pode ser realizado do seu jeito. É importante se lembrar que a felicidade deve fluir e pode ser descoberta também naquilo que é totalmente novo. Dar ouvidos ao outro sem querer impor opiniões de cara é um começo para se libertar.

Touro

O amor não é o lugar que mais aceita a teimosia, pelo contrário, ela sempre se torna um grande problema. Quando passa por uma fase de solidão e quer superar para estar ao lado de alguém novamente, o taurino precisa se desfazer da insistência de querer tudo do seu jeito. A reciprocidade não pode agir com cobranças e isso minimiza o poder de uma conexão intuitiva e sincera.

Câncer

Além de se libertar das feridas do passado, o canceriano encontra o amor quando deixa que tudo flua sem tanta pressão. As histórias de amor são lindas, mas o clichê nem sempre é seguido na vida real. Além de momentos e químicas avassaladoras, é importante se conectar com intenções verdadeiras e caminhos que acompanhem as suas evoluções. Cada fase da vida tem novas prioridades e está tudo bem.

Leão

Quando o leonino se liberta de ter que cumprir expectativas alheias e das desconfianças de que as pessoas não estão fazendo o suficiente, ele começa a cultivar mais conexões no tempo certo e com as expectativas corretas. Todo mundo quer voar alto em um relacionamento, mas é preciso ser realista e aceitar que o sucesso não chega de uma hora para a outra. A facilidade verdadeira vem de dentro para fora!

