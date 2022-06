Os signos que despertam a intuição no fim de semana

O penúltimo fim de semana de junho de 2022 já está aí e, enquanto alguns signos ficam mais sensíveis, outros podem ter os sentimentos aflorados e também um despertar importante da intuição.

Confira quais são e como isso acontecerá:

Áries

Existe uma força especial de conexão e auxilio para com as outras pessoas despertando e isso também aumenta a sua intuição. É importante compreender alguns desafios com paciência e ser o ombro amigo nos momentos difíceis. Quem enfrenta um problema repentino com alguém próximo, terá o poder de ouvir o coração e pensamento para resolver da melhor maneira. Sinais e revelações também chegam por meio dos sonhos, então fique atento.

Gêmeos

Tenha em sua mente o otimismo e o bom humor para acessar ainda mais a intuição; ficar para baixo tomará sua mente de problemas e não deixará espaço para os sinais importantes que devem chegar. Aproveite o fim de semana para fazer o que inspira e dar novos passos na rotina, cuidando mais dos seus verdadeiros interesses. Encontre maneira de fazer o que o nutre e renove as energias.

Câncer

Este é um momento de grande sensibilidade e intuição para captar alguns sinais, principalmente sobre si mesmo! Não tema olhar mais dentro de você e deixar de ser tão duro; trate-se bem e com gentileza, principalmente durante o sábado, quando as emoções podem ficar um pouco mais afloradas. Mantenha-se firme se as dificuldades pesarem e reflita em paz; tudo ficará bem de novamente.

Escorpião

Este é um momento de maior sensibilidade e intuição, mas é preciso ter cuidado com as reações acaloradas diante de problemas ou dificuldades, principalmente no lar. Pense duas vezes antes de tomar decisões e atitudes, tentando se conectar com o seu interior e ser mais otimista também. O amor e o bem-estar são retomados quando você passa a olhar para o todo de maneira mais positiva, mesmo com os desafios que precisam ser superados; você terá o direcionamento, acredite.

