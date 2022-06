Esses são os benefícios de dormir com seu parceiro, de acordo com a ciência Imagem: Pexels

Dormir com seu parceiro/a/e pode ter uma série de benefícios para a saúde. É o que diz um estudo da Universidade do Arizona (texto em inglês). Segundo a pesquisa, compartilhar a cama permite que você tenha um sono mais longo e sem interrupções.

O estudo foi feito com 1.007 adultos que dormem com alguma pessoa ao lado e foi comparado com quem dorme sozinho. A pesquisa mostra que, teoricamente, as respostas positivas ocorrem com parceiros românticos ou pessoas ‘queridas’, pois quando se trata de família, pais que dormem com os filhos relatam descansar menos.

Vantagens

Os participantes que compartilharam suas horas de sono com alguém ao lado adormeceram mais rápido do que os que estavam sozinhos e sentiram-se maios descansados ao acordar. “Dormir com um parceiro ou cônjuge romântico mostra grandes benefícios na saúde do sono, incluindo a redução do risco de apneia do sono, gravidade da insônia e melhora geral na qualidade do sono”, explicou Brandon Fuentes, pesquisador da universidade. Outros benefícios que os especialistas descobriram estão associados à saúde mental. O grupo que compartilha a cama relatou menos depressão, ansiedade estresse.

O trabalho ainda não consegue observar se os resultados são positivos apenas em relações românticas ou se simplesmente dormir junto com alguém já resolveria os problemas citados. Contudo, uma pesquisa mais antiga, datada ainda da década de 90 e publicada no Sleep Research Society já dava indícios de que casai que dormem juntos podem sincronizar seus movimentos e estágios de sono REM (a parte mais profunda do sono), impactando positivamente a qualidade de descanso.

